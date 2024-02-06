Телескоп NASA показал галактическую борьбу без победителя

Телескоп Габбл сделал потрясающий снимок галактики, участвующей в космическом "перетягивании каната", где в виде каната выступает огромный поток газа и пыли, соединяющий галактику с соседом. Это "соревнование" продлится десятки миллионов лет, но в нем не будет победителей, ведь возможно две галактики сольются в конце концов в одну.

На новом снимке космического телескопа Габбл видна спиральная галактика NGC 5427. Вместе с другой спиральной галактикой под названием NGC 5426 они образуют пару взаимодействующих галактик под названием Arp 271. Нас отделяет от этих объектов 130 млн светов.

Галактика NGC 5426 не видна на снимке, но в правом нижнем углу изображения виден поток из газа, пыли и звезд, соединяющий ее с галактикой NGC 5427. Этот поток является своеобразным "космическим канатом", который образовался вследствие гравитационного воздействия двух галактик на одну. Проще говоря, они притягиваются и общий размер Arp 271 составляет 130 тысяч световых лет. Для сравнения размер Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет.

Чтобы получить полное представление о том, как выглядят две галактики вместе, посмотрите на снимок телескопа имени Виктора Бланко (расположен в Чили), который показан ниже.

Астрономы считают, что взаимодействие между двумя галактиками будет продолжаться еще несколько десятков миллионов лет. Но пока сложно точно сказать, приведет ли сближение галактик к их столкновению и слиянию в одну галактику.

Пока происходит обмен газом между двумя объектами Arp 271, что провоцирует активное образование новых звезд. Кстати, многие из этих звезд можно увидеть в "космическом канате", соединяющем галактики NGC 5427 и NGC 5426.

Подобные наблюдения за взаимодействующими галактиками помогают ученым представить, как будет выглядеть слияние Млечного Пути и галактики Андромеды, которое состоится через несколько миллиардов лет. Пока эти галактики разделяет 2,5 млн световых лет, но сближаются со скоростью более 1 млн км/ч. Что в этом случае будет с Солнцем и Землей? Астрономы считают, что Солнце вместе со всеми планетами Солнечной системы переместятся поближе к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути, которая также начнет свое слияние с подобным объектом в центре галактики Андромеды.

Если Солнце подлетит слишком близко к черной дыре, она его просто уничтожит, а вместе со звездой будут уничтожены и все планеты. Но может получиться так, что вся солнечная система вылетит за пределы нашей галактики вследствие слишком быстрого вращения вокруг черной дыры.