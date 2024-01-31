Ученые из NASA опубликовали изображение космического телескопа Габбл почти идеальной спиральной галактики под названием UGC 11105. Она расположена в 110 млн световых лет от Земли. Но не обманывайтесь этим мирным изображением астрономического объекта. Лишь несколько лет назад эта галактика стала местом, где произошел огромный катаклизм.

Телескоп Габбл сделал снимок почти идеальной спиральной галактики со взрывным секретом

Спиральные галактики являются одним из нескольких типов галактик, существующих в космосе. Наша галактика Млечный Путь также спиральна, но астрономы не могут получить ее точное изображение, ведь мы живем внутри нее. Как уже писал Фокус, представление о внешнем виде Млечного Пути астрономы получили представления, в частности, благодаря изображениям других спиральных галактик.

На снимке телескопа Габбл показана одна из миллиардов галактик, существующих в нашей Вселенной, она называется UGC 11105. Учитывая ее четко выраженную структуру, астрономический объект можно считать почти идеальной спиральной галактикой.

Но 5 лет назад астрономы увидели внезапную очень яркую вспышку света в галактике UGC 11105, которая на некоторое время затмила собой свет звезд в этой галактике. Оказалось, что в одном из длинных спиральных рукавов UGC 11105 взорвалась сверхновая массивная звезда.

В центре этой галактики находится очень яркое ядро, питающее сверхмассивная черная дыра, а также миллиарды ярких звезд, но весь этот совокупный свет был перекрыт светом от взрыва. Свет сверхновой почти полностью исчез только через несколько месяцев.

Поэтому на новом изображении космического телескопа Габбл галактика UGC 11105 излучает обычный свет и ничего не напоминает о взрывном событии.

Конечно же, снова взорвалась не 5 лет назад, а 110 млн лет назад, ведь взорвавшейся свету звезды понадобилось именно столько времени, чтобы долететь до Земли. Собственно, и на новом снимке видна галактика, которой она была десятки миллионов лет назад.

Такое огромное расстояние делает галактику с точки зрения Земли не слишком яркой. К примеру, свет Солнца для нас в 14 трлн раз ярче, чем свет всех звезд в этой галактике. Даже звезды на переднем плане выглядят ярче, ведь они расположены поближе.