Послание к внеземным цивилизациям. NASA отправит в космос аппарат Europa Clipper

NASA раскрыло детали специального послания, предназначенного для внеземного ума, которое должно отправиться в систему Юпитера на космическом аппарате Europa Clipper. Аппарат планируется запустить уже в этом году.

НАСА отправит послание инопланетянам

Памятная доска, которую планируется доставить на борт автоматической станции Europa Clipper, знаменует важную веху в постоянных исследованиях NASA внешних границ нашей Солнечной системы.

Основная цель миссии Europa Clipper – исследовать потенциал жизни в огромном подледном океане Европы, который, по оценкам, содержит вдвое больше воды, чем океаны Земли.

Изготовлена из тантала размером 18×28 см, табличка служит защитной крышкой для отсека с научным оборудованием. Несмотря на интенсивную радиационную обстановку, окружающую Европу, табличка служит символическим жестом неугасающей любознательности человечества и духа исследования.

Мемориальная доска с написанным от руки стихотворением американской поэтессы Ады Лимон и абстрактным изображением пионерского уравнения Фрэнка Дрейка для подсчета количества внеземных цивилизаций сочетает в себе как художественное выражение, так и научное исследование.

Кроме того, на лицевой стороне вычекан портрет выдающегося ученого Рона Грили, выделяющего историческое значение миссии в области исследования планет, а также изящные гравировки изображают частоты, которые использовались для поиска сигналов инопланетян, и имена более 2,6 миллиона человек, внесших свой вклад. в это дело.

nasa.gov

На обратной стороне представлено 103 изображения слова "вода" на разных языках, что символизирует коллективное понимание человечеством этой важнейшей стихии. Поделиться

Старт миссии Europa Clipper

Запланированный к запуску в октябре 2024 года, Europa Clipper совершит 49 пролетов мимо Европы по прибытии в 2030 году.

Судьба памятной доски остается неопределенной, она вряд ли достигнет поверхности спутника, поскольку предыдущие миссии решили сжигать космические аппараты после входа в атмосферу Юпитера, чтобы предотвратить потенциальное загрязнение.

Миссия Europa Clipper является выдающимся событием в постоянном стремлении раскрыть тайны наших космических соседей, что свидетельствует о непреклонной приверженности человечества к исследованиям и открытиям.