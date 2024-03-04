Согласно сообщению NASA, новый роботизированный аппарат для поиска водяного льда на Луне под названием VIPER уже готов к работе более чем на 80%, и на него установили необходимые приборы. Луноход должен отправиться на Луну позже этого года и впервые в истории составить карту распределения водяного льда на спутнике Земли.

NASA отправляет уникальный луноход на спутник Земли

Луноход VIPER осенью 2024 года отправится в район южного полюса Луны и проведет там 100 дней в поисках водяного льда и других ресурсов, необходимых астронавтам NASA во время программы Artemis. В частности, речь идет о первой высадке астронавтов на Луне за последние полвека во время миссии Artemis 3, которая состоится в 2026 году.

Луноход VIPER должен определить, где находится водяной лед в районе его посадки и насколько легко его и другие ресурсы смогут добывать астронавты для дальнейшего использования в своих целях.

Впервые в истории ученые смогут получить детальные карты распределения водяного льда и других ценных ресурсов на Луне, что является важным шагом по установлению долгосрочного присутствия человека на спутнике Земли.

Хотя орбитальные аппараты уже собирали данные о воде на Луне, луноход VIPER сможет лучше изучить поверхность спутника Земли с помощью своих приборов, которые смогут сканировать почву на глубину до 1 м.

Некоторые районы Луны, где будет проводить свое исследование луноход, постоянно затенены кратерами, в которых, как считается, содержится водяной лед в больших количествах, ведь там очень низкая температура. Во время своей миссии VIPER должен испытать на себе экстремальные условия лунной среды, поэтому ученые из NASA активно готовят луноход к этому.

В настоящее время идет испытание установленных систем VIPER, чтобы подтвердить, что роботизированный аппарат сможет выжить на Луне при очень низких температурах. Особое внимание ученые уделяют проверке работоспособности научных приборов, от которых зависит успех миссии.