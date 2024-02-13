Астрономы обнаружили на Марсе места, где в прошлом процветала жизнь
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы обнаружили на Марсе места, где в прошлом процветала жизнь

Марс
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Источник:  Space

Жизнь на Марсе могла преуспевать вблизи действующих вулканов и древнего озера глубиной 1,6 км.

Где на Марсе места процветала жизнь

Как показывает новое исследование, опубликованное в журнале Nature, миллиарды лет назад Марс, возможно, был более тектонически и вулканически активен, чем считалось ранее. Доказательства тектонической активности, происходившей примерно 4 млрд лет назад, предоставили 63 новых примера различных вулканов, обнаруженных в странном регионе Марса со странными свойствами, отличающими его от остальной планеты.

Ученые обнаружили, что ландшафт региона на Марсе под названием Эридания, расположенный в южном полушарии планеты, вероятно, сформировался вследствие происходящих изменений внутри коры планеты, а не под влиянием сил, действующих над или под корой. Это открытие может повлиять на поиски признаков древней внеземной жизни, ведущих марсоходы NASA Curiosity и Perseverance.

По словам ученых, в регионе Эридания когда-то находилось огромное озеро из жидкой воды глубиной примерно 1,6 км. Находившиеся рядом с водой вулканические источники могли питать гидротермальные системы, в которых могла процветать внеземная жизнь.

Если на Земле сейчас происходит активная тектоника плит и активный вулканизм, то на Марсе эти явления практически отсутствуют.

Ученые использовали данные орбитальных аппаратов, чтобы тщательно изучить регион Эридания. Исследование показало, что состав марсианской коры в этом месте имеет особый и менее плотный и более толстый, чем остальная часть коры Марса.

Также ученые выявили 63 примера открытого вулканизма в четырех разных типах вулканов: вулканические купола, стратовулканы, пирокластический щит и кальдерные комплексы. Вулканическая активность в регионе Эридания, как предполагают ученые, была связана с экстремальной геологической активностью на Марсе 3,5 млрд лет назад.

Тип геологической активности, наблюдаемый на Марсе, представляет собой вертикальную тектонику, когда кора поднимается и опускается. Такая тектоника была предшественником полной тектоники плит, наблюдаемой сегодня на Земле.

По словам ученых, недавно обнаруженная геология Марса может помочь определить, как на Марсе могла возникнуть жизнь, а также, как она могла появиться на нашей планете.

Это связано с тем, что наблюдаемые на Марсе процессы, приведшие к образованию особенностей марсианской коры, происходили и на Земле. Эти процессы могли привести к тому, что у гидротермальных источников могла возникнуть жизнь.

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