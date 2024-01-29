На Марсе находится самый большой комплекс рядовых каньонов, который простирается на 1200 км и называется "Лабиринт ночи" (Noctis Labyrinthus).

Аппарат ЕКА показал "Лабиринт ночи" на Марсе

Лабиринт соединяет западный конец долин Маринера с северным концом борозд Кларитас. "Лабиринт ночи" не похож на ни один другой уголок в Солнечной системе, этот участок на планете усеян песчаными дюнами, каньонами и оползнями.

Свежий снимок марсианской местности был сделан Европейским космическим агентством (ЕКА) на основе данных, полученных космическим аппаратом Mars Express. Этот аппарат находится на орбите Марса с декабря 2003 года. Ранее космическое агентство публиковало видео пролета над этим регионом Марса.

На новом же изображении можно увидеть места, еще не затронутые эрозией, хотя таких регионов осталось не слишком много. Такое произошло потому, что вулканизм заставил поверхность планеты вытянуться, уточнив кору планеты, в которой образовались трещины.

"Лабиринт ночи" располагается между западным краем долин Маринера, представляющей собой обширную систему каньонов, и Фарсидой - огромным вулканическим нагорьем, объединяющим 12 вулканов.

Почти через 20 лет своей работы космический аппарат Mars Express сделал захватывающие снимки Красной планеты и даже смог проследить за историей древних рек и озер, когда-то находившихся на планете. Аппарат предоставил доказательства того, что в прошлом на Марсе могли быть условия, пригодные для жизни, которой мы его знаем.

По словам астрономов, Марс можно увидеть в небе незадолго до восхода Солнца, но самый яркий вид планета выглядит, когда находится в противостоянии, которое происходит каждые 26 месяцев. В следующий раз Марс будет находиться в таком положении 15 января 2025 года.