На Марсі знаходиться найбільший комплекс пересічних каньйонів, який простягається на 1200 км і називається "Лабіринт ночі" (Noctis Labyrinthus).

Апарат ЄКА показав "Лабіринт ночі" на Марсі

Лабіринт з'єднує західний кінець долин Маринера з північним кінцем борозен Кларітас. "Лабіринт ночі" не схожий на жоден інший куточок у Сонячній системі, ця ділянка на планеті усіяна піщаними дюнами, каньйонами та зсувами.

Свіжий знімок марсіанської місцевості був зроблений Європейським космічним агентством (ЄКА) на основі даних, які були отримані космічним апаратом Mars Express. Цей апарат перебуває на орбіті Марса з грудня 2003 року. Раніше космічне агентство публікувало відео прольоту над цим регіоном Марса.

На новому ж зображенні можна побачити місця, які ще не зачеплені ерозією, хоча таких регіонів залишилося не надто багато. Таке сталося тому, що вулканізм змусив поверхню планети витягнутися, уточнивши кору планети, в якій утворилися тріщини.

"Лабіринт ночі" розташовується між західним краєм долин Маринера, яка представляє собою велику систему каньйонів, і Фарсідою — величезним вулканічним нагір'ям, що об'єднує 12 вулканів.

Майже за 20 років своєї роботи космічний апарат Mars Express зробив захопливі знімки Червоної планети і навіть зміг простежити за історією стародавніх річок і озер, які колись були на планеті. Апарат надав докази того, що в минулому на Марсі могли бути умови, придатні для життя, яким ми його знаємо.

За словами астрономів, Марс можна побачити в небі незадовго до сходу Сонця, але найяскравіший вигляд планета має, коли перебуває в протистоянні, що відбувається кожні 26 місяців. Наступного разу Марс перебуватиме в такому положенні 15 січня 2025 року.