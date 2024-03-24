NASA объявило конкурсный набор новой группы астронавтов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Эта программа пользуется большой популярностью среди американцев.
NASA впервые за 4 года набирает астронавтов
Заявку на участие можно подать до 2 апреля, однако сделать это могут только граждане США.
Об этом пишет The New York Times.
Однако шансы попасть на обучение в NASA невелики.
Последний раз NASA объявляло конкурс на набор группы астронавтов еще в 2020 году. Тогда заявки на него подали более 12 тысяч человек. На их рассмотрение агентству понадобилось полтора года.
В конце концов, NASA выбрало только 10 кандидатов — это 0,083% претендентов. Для сравнения в Гарвардский университет поступают 3,5% желающих абитуриентов.
Чтобы стать астронавтом NASA, также нужно сдать физический экзамен астронавта.
Агентство пытается быть открытым, поэтому не устанавливает возрастных ограничений или требований по уровню зрения.
Мы хотим, чтобы группа кандидатов в космонавты, которых мы выбираем, отражала представляемую ими нацию, — утверждает Эйприл Джордан.
Многих претендентов привлекает потенциальная возможность стать первыми побывавшими на Марсе астронавтами. Эту миссию NASA стремится осуществить в 2030-х годах.
Но, по словам Виктора Гловера, ветерана отряда астронавтов, планирующего лететь к Луне в 2025 году, претендентам также не следует забывать о жертвах, на которые им придется пойти на этом пути.
НАСА отправит послание инопланетянам
Памятная доска, которую планируется доставить на борт автоматической станции Europa Clipper, знаменует важную веху в постоянных исследованиях NASA внешних границ нашей Солнечной системы.
Основная цель миссии Europa Clipper — исследовать потенциал жизни в огромном подледном океане Европы, который, по оценкам, содержит вдвое больше воды, чем океаны Земли.
Изготовлена из тантала размером 18×28 см, табличка служит защитной крышкой для отсека с научным оборудованием. Несмотря на интенсивную радиационную обстановку, окружающую Европу, табличка служит символическим жестом неугасающей любознательности человечества и духа исследования.
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