NASA объявило конкурсный набор новой группы астронавтов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Эта программа пользуется большой популярностью среди американцев.

NASA впервые за 4 года набирает астронавтов

Заявку на участие можно подать до 2 апреля, однако сделать это могут только граждане США.

Об этом пишет The New York Times.

Однако шансы попасть на обучение в NASA невелики.

Обычно это очень популярная программа. И когда я говорю "популярная", то еще очень приуменьшаю, — говорит Эйприл Джордан, менеджер NASA по отбору астронавтов. Поделиться

Последний раз NASA объявляло конкурс на набор группы астронавтов еще в 2020 году. Тогда заявки на него подали более 12 тысяч человек. На их рассмотрение агентству понадобилось полтора года.

В конце концов, NASA выбрало только 10 кандидатов — это 0,083% претендентов. Для сравнения в Гарвардский университет поступают 3,5% желающих абитуриентов.

Чтобы стать астронавтом NASA, также нужно сдать физический экзамен астронавта.

NASA устанавливает достаточно высокую планку для образования: степень магистра в области естественных наук, технологий, инженерии или математики, а также, по крайней мере, три года соответствующего профессионального опыта. Поделиться

Агентство пытается быть открытым, поэтому не устанавливает возрастных ограничений или требований по уровню зрения.

Мы хотим, чтобы группа кандидатов в космонавты, которых мы выбираем, отражала представляемую ими нацию, — утверждает Эйприл Джордан.

Многих претендентов привлекает потенциальная возможность стать первыми побывавшими на Марсе астронавтами. Эту миссию NASA стремится осуществить в 2030-х годах.

Но, по словам Виктора Гловера, ветерана отряда астронавтов, планирующего лететь к Луне в 2025 году, претендентам также не следует забывать о жертвах, на которые им придется пойти на этом пути.

Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. Тебя не будет рядом с семьей от одного до трех лет. Подумайте, действительно ли вы готовы к этому? Поделиться

НАСА отправит послание инопланетянам

Памятная доска, которую планируется доставить на борт автоматической станции Europa Clipper, знаменует важную веху в постоянных исследованиях NASA внешних границ нашей Солнечной системы.

Основная цель миссии Europa Clipper — исследовать потенциал жизни в огромном подледном океане Европы, который, по оценкам, содержит вдвое больше воды, чем океаны Земли.

Изготовлена из тантала размером 18×28 см, табличка служит защитной крышкой для отсека с научным оборудованием. Несмотря на интенсивную радиационную обстановку, окружающую Европу, табличка служит символическим жестом неугасающей любознательности человечества и духа исследования.