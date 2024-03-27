Поиск внеземной жизни. NASA тестирует уникального робота-змея — видео

NASA начала тестирование робота-змея, который будет искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна Энцелади.
Робот-змей будет искать жизнь на Энцеладе
Исследователи Лаборатории реактивного движения NASA начали испытания робота-змея. Тестирование проводится на участках, имитирующих ландшафт спутника.
Об этом сообщает TechCrunch.
Робот Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) имеет длину 4,4 м и весит 100 кг. Он оснащен системами планирования с учетом рисков, ситуационной и способен двигаться автономно без контроля со стороны человека.
Он разработан так, чтобы приспособиться к передвижению по местности, похожей на океанский мир, псевдосжиженной среде, закрытой лабиринтной средой и жидкостями.
Исследователи также планируют использовать робот-змею для исследования объектов под поверхностью спутника. Речь идет о водных объектах, изучение которых должно дать ответ на вопрос о существовании жизни на Энцеладе.
HEBI Robotics, дочерняя компания CMU, разработала модули, используемые в этой начальной версии робота.
Спутник Сатурна Энцелад
Энцелад — геологически наиболее активный спутник Сатурна. На нем могут быть водяные вулканы (гейзеры), обновляющие иней на поверхности и служащие источником вещества для разреженного пылевого кольца вдоль орбиты спутника. Однако энергетический источник этой вулканической и геологической активности неизвестен.
NASA впервые за 4 года набирает астронавтов
Заявку на участие можно подать до 2 апреля, однако сделать это могут только граждане США.
Однако шансы попасть на обучение у NASA невелики.
Обычно это очень популярная программа. И когда я говорю "популярная", то еще очень умаляю, — говорит Эйприл Джордан, менеджер NASA по отбору астронавтов.
Последний раз NASA объявляло конкурс на набор группы астронавтов еще в 2020 году. Тогда заявки на него подали более 12 тысяч человек. На их рассмотрение агентству понадобилось полтора года.
Чтобы стать астронавтом NASA также нужно сдать физический экзамен астронавта.
NASA устанавливает достаточно высокую планку для образования: степень магистра в области естественных наук, технологий, инженерии или математики, а также, по крайней мере, три года соответствующего профессионального опыта.
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