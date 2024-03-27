Поиск внеземной жизни. NASA тестирует уникального робота-змея — видео

NASA начала тестирование робота-змея, который будет искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна Энцелади.

Робот-змей будет искать жизнь на Энцеладе

Исследователи Лаборатории реактивного движения NASA начали испытания робота-змея. Тестирование проводится на участках, имитирующих ландшафт спутника.

Об этом сообщает TechCrunch.

Робот Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) имеет длину 4,4 м и весит 100 кг. Он оснащен системами планирования с учетом рисков, ситуационной и способен двигаться автономно без контроля со стороны человека.

Он разработан так, чтобы приспособиться к передвижению по местности, похожей на океанский мир, псевдосжиженной среде, закрытой лабиринтной средой и жидкостями.

Исследователи также планируют использовать робот-змею для исследования объектов под поверхностью спутника. Речь идет о водных объектах, изучение которых должно дать ответ на вопрос о существовании жизни на Энцеладе.

Для реализации проекта Лаборатория реактивного движения NASA объединила усилия с Университетом штата Аризона, Калифорнийским университетом в Сан-Диего и Университетом Карнеги-Меллона, последний из которых имеет многолетний опыт в разработке роботов-змей. Поделиться

HEBI Robotics, дочерняя компания CMU, разработала модули, используемые в этой начальной версии робота.

Спутник Сатурна Энцелад

Энцелад — геологически наиболее активный спутник Сатурна. На нем могут быть водяные вулканы (гейзеры), обновляющие иней на поверхности и служащие источником вещества для разреженного пылевого кольца вдоль орбиты спутника. Однако энергетический источник этой вулканической и геологической активности неизвестен.

NASA впервые за 4 года набирает астронавтов

Заявку на участие можно подать до 2 апреля, однако сделать это могут только граждане США.

Однако шансы попасть на обучение у NASA невелики.

Обычно это очень популярная программа. И когда я говорю "популярная", то еще очень умаляю, — говорит Эйприл Джордан, менеджер NASA по отбору астронавтов.

Последний раз NASA объявляло конкурс на набор группы астронавтов еще в 2020 году. Тогда заявки на него подали более 12 тысяч человек. На их рассмотрение агентству понадобилось полтора года.

В конце концов, NASA выбрало всего 10 кандидатов — это 0,083% претендентов. Для сравнения в Гарвардский университет поступают 3,5% желающих абитуриентов. Поделиться

Чтобы стать астронавтом NASA также нужно сдать физический экзамен астронавта.