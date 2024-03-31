Марсохід NASA почав досліджувати нові підказки зникнення води на Марсі

Марсохід NASA Curiosity почав досліджувати новий регіон Марса, який може допомогти дізнатися більше про те, коли рідка вода зникла з поверхні Червоної планети.

Що досліджує марсохід NASA Curiosity

NASA повідомляє, що мільярди років тому Марс був набагато вологішим і, ймовірно, теплішим, ніж сьогодні.

Curiosity прибув до каналу Гедіз Валліс, звивистий, схожий на змію об’єкт, який — принаймні з космосу — здається, був проторений стародавньою річкою.

Команда марсохода шукає докази, які б підтвердили, як канал був висічений у підстилаючій породі.

Curiosity задокументував канал за допомогою 360-градусної чорно-білої панорами з навігаційної камери марсохода. На знімку, зробленому 3 лютого, видно темний пісок, який заповнює одну сторону каналу, і купу уламків прямо за піском. У протилежному напрямку знаходиться крутий схил, на який Curiosity піднявся, щоб дістатися до цієї місцевості.

Схили пласту досить круті, тому команда не думає, що канал проклав вітер. Проте вологі зсуви або річка, що несе каміння та осад, могли мати достатньо енергії, щоб врізатися в скельну основу.

Після утворення каналу його засипало валунами та іншим сміттям.

На повне дослідження каналу знадобляться місяці, однак знахідки можуть змінити уявлення про час формування гори Шарп, що сягає 5 км.