Вчені створили унікальну технологію для видобутку води на Марсі

Зараз спостерігається певний прогрес у створенні технологій, необхідних для видобутку води на Марсі з підземного льоду. З нього можна виробляти воду для пиття, кисень для дихання, і ракетне паливо. Також розробка нових технологій націлена на видобуток і інших цінних ресурсів на Червоній планеті, які дадуть змогу створити стійку присутність людини.

Що відомо про технологію для видобутку води на Марсі

Пробурити поверхню Марса, щоб дістатися до підземних резервуарів із водяним льодом не так просто. Але американська компанія Honeybee Robotics створила необхідну бурильну систему під назвою RedWater. Представники компанії заявляють, то ця система найкраще підходить для глибокого буріння на Марсі.

При цьому RedWater можна використовувати і для видобутку води з водяного льоду, і для проведення наукових досліджень під час майбутніх місій на Марс.

За останні кілька років за допомогою орбітальних апаратів вчені з'ясували, що приблизно під 30% поверхні Марса знаходяться великі поклади льоду і вони розташовані відносно неглибоко. Але глибше знаходяться величезні резервуари з водяного льоду.

Компанія Honeybee Robotics нещодавно завершила комплексне тестування системи RedWater, яка розробляється за гроші NASA. У системі RedWater використовуються дві перевірені наземні технології, які вже використовували для підтримки полярних операцій як у Гренландії, так і в Антарктиді. За допомогою спеціального бура відбувається розтоплення поверхневого льоду і створюється свердловина для видобутку води з підземного льоду.

Вчені вже нанесли на карту водяний лід у вигляді льодовиків і крижаних щитів, товщиною в сотні метрів, які знаходяться неглибоко під поверхнею Червоної планети в середніх широтах Марса. Це відповідне місце для створення майбутньої бази для астронавтів.

Водночас триває розробка нового орбітального зонда I-MIM, який має точніше показати обсяги покладів водяного льоду в середніх і низьких широтах Марса. Але є проблеми з фінансуванням через те, що NASA урізали бюджет.

За словами Натаніеля Путцига з Інституту планетарних наук у Лейквуді, штат Колорадо, у сучасних наборах даних є невизначеності, тому на Марсі необхідні додаткові дослідження, коли йдеться про поклади водяного льоду.

Вчений вважає, що навіть без попереднього зондування поверхні планети з орбіти, можна відправити посадковий апарат, оснащений спеціальним буровим пристроєм у вищі широти планети або туди, де лід оголений на поверхні через недавні ударні події.

Ісаак Сміт з Йоркського університету в Торонто, Канада, пояснює, що пробурити лід навіть на 1 метр може бути складно. Таке буріння на Землі потребує великої кількості теплової або електричної енергії. Особливо важко пробурити лід, коли він має температуру нижче мінус 40 градусів Цельсія, як і весь лід на Марсі.

За словами Сміта, ретельний відбір проб будь-якого льоду на Марсі принесе величезну користь для науки. Полярний лід може дати детальну інформацію про історію клімату, а лід середніх широт може стати цінним ресурсом для майбутніх людських місій і досліджень на Червоній планеті. Подібно до того, як зразки гірських порід можуть дати ключ до розгадки ранньої історії Марса, лід може дати ключ до розгадки недавньої історії Марса.

Учений вважає, що для проведення бурових робіт на Марсі потрібно буде задіяти роботів, що збільшить вартість видобутку цінних ресурсів. Також необхідне потужне джерело енергії, яке ще належить створити. Сміт вважає, що Honeybee Robotics, ймовірно, стане тією компанією, яка його створить.