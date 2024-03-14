На Марсі виявлено новий гігантський вулкан заввишки 9 км
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На Марсі виявлено новий гігантський вулкан заввишки 9 км

Марс
Джерело:  Space

Дослідження Марса астрономами з Інституту SETI і NASA дало змогу виявити величезний вулкан заввишки 9 км, який переховувався у всіх на виду в одному з найвідоміших регіонів планети. Але це відкриття спричинило появу деяких загадок, які ще доведеться розкрити.

На Марсі виявлено новий гігантський вулкан заввишки 9 км

Новий вулкан заввишки 9 км і діаметром 450 км розташований у східній частині вулканічної провінції Фарсіда недалеко від екватора Марса. Цей об'єкт не бачили на знімках планети протягом багатьох десятиліть, починаючи з 1971 року, коли цей район уперше сфотографував апарат "Маринер-9". Тільки дані сучасних орбітальних зондів дали змогу вченим виявити гігантський вулкан у давно відомому регіоні Марса.

За словами авторів дослідження, новий вулкан розташований на кордоні таких відомих регіонів, як Лабіринт Ночі та Долини Маринер. У цьому ж районі розташовані ще три вже давно відомі гігантські вулкани. Хоча виявлений об'єкт не такий високий, як його сусіди, він більший за діаметром і більш зруйнований ерозією.

Учені вивчали місце, де торік було виявлено залишки льодовика на Марсі, і виявилося, що тут же розташований вулкан, якого раніше не помічали.

Астрономи вважають, що цей вулкан був активним протягом тривалого періоду часу. У південно-східній частині вулкана було виявлено вулканічні відкладення, під якими, ймовірно, все ще знаходиться лід льодовика. Вчені давно припускали, що мінерали, виявлені в цьому районі, мають вулканічну природу, і тепер є доказ цьому.

Хоча відкриття нового вулкана є важливою подією, воно ж призвело до появи кількох загадок, на які ще належить знайти відповіді.

  • Науковці вважають, що вулкан точно був активним протягом тривалого часу і почав своє формування в дуже ранній період історії Марса. Але поки що точно не зрозуміло, коли саме це сталося.

  • Також вчені вважають, що виверження вулкана відбувалися у відносно нещодавньому минулому, але не зрозуміло, чи вулкан все ще активний, і чи можуть відбутися нові виверження.

  • Є ще одне важливе питання, на яке потрібно отримати відповідь, кажуть учені. З огляду на тривалу активність вулкана і наявність льоду з льодовика під вулканічними відкладеннями, то, можливо, поєднання стійкого тепла і води могло призвести до розвитку життя.

Також учені кажуть, що якщо лід розташований відносно недалеко від поверхні поруч з екватором, то це означає, що майбутні астронавти зможуть добувати з нього воду і створювати ракетне паливо з кисню і водню.

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