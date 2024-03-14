Исследование Марса астрономами из Института SETI и NASA позволило обнаружить огромный вулкан высотой 9 км, скрывавшийся у всех на виду в одном из самых известных регионов планеты. Но это открытие повлекло за собой появление некоторых загадок, которые еще предстоит раскрыть.

На Марсе обнаружен новый гигантский вулкан высотой 9 км

Новый вулкан высотой 9 км и диаметром 450 км находится в восточной части вулканической провинции Фарсида недалеко от экватора Марса. Этот объект не видели на снимках планеты многие десятилетия, начиная с 1971 года, когда этот район впервые сфотографировал аппарат "Маринер-9". Только данные современных орбитальных зондов позволили учёным обнаружить гигантский вулкан в давно известном регионе Марса.

По словам авторов исследования, новый вулкан расположен на границе таких известных регионов как Лабиринт Ночи и Долины Маринер. В этом же районе расположены еще три уже давно известных гигантских вулкана. Хотя обнаруженный объект не так высок, как его соседи, он больше по диаметру и более разрушен эрозией.

Ученые изучали место, где в прошлом году были обнаружены остатки ледника на Марсе, и оказалось, что здесь же расположен вулкан, ранее не замечавшийся.

Астрономы считают, что этот вулкан был активен в течение длительного периода времени. В юго-восточной части вулкана были обнаружены вулканические отложения, под которыми, вероятно, все еще находится лед ледника. Ученые давно предполагали, что минералы, обнаруженные в этом районе, обладают вулканической природой, и теперь есть доказательство этому.

Хотя открытие нового вулкана является важным событием, оно привело к появлению нескольких загадок, на которые еще предстоит найти ответы.

Ученые считают, что вулкан точно был активен в течение длительного времени и начал свое формирование в очень ранний период истории Марса. Но пока точно не понятно, когда это произошло.

Также ученые считают, что извержения вулкана происходили в относительно недавнем прошлом, но непонятно, активен ли вулкан все еще, и могут ли произойти новые извержения.

Есть еще один важный вопрос, на который следует получить ответ, говорят ученые. Учитывая длительную активность вулкана и наличие льда из ледника под вулканическими отложениями, может быть сочетание устойчивого тепла и воды могло привести к развитию жизни.

Также ученые говорят, что если лед расположен относительно недалеко от поверхности рядом с экватором, значит, будущие астронавты смогут добывать из него воду и создавать ракетное топливо из кислорода и водорода.