Марсоход NASA начал исследовать новые подсказки исчезновения воды на Марсе

Марсоход NASA Curiosity начал исследовать новый регион Марса, который может помочь больше узнать о том, когда жидкая вода исчезла с поверхности Красной планеты.

Исследование марсохода NASA Curiosity

NASA сообщает, что миллиарды лет назад Марс был гораздо более влажным и, вероятно, теплее, чем сегодня.

Curiosity прибыл в канал Гедиз Валлис, извилистый, похожий на змею объект, который — по крайней мере из космоса — кажется, был проторен древней рекой.

Команда марсохода ищет доказательства, подтверждающие, как канал был высечен в подстилающей породе.

Curiosity задокументировал канал с помощью 360-градусной черно-белой панорамы из навигационной камеры марсохода. На снимке, сделанном 3 февраля, виден темный песок, заполняющий одну сторону канала, и кучу обломков прямо за песком. В противоположном направлении находится крутой склон, на который Curiosity поднялся, чтобы добраться до этой местности.

Склоны пласта достаточно крутые, потому команда не думает, что канал проложил ветер. Однако влажные оползни или река, несущая камни и осадок, могли иметь достаточно энергии, чтобы врезаться в скальное основание.

После образования канала его засыпало валунами и другим мусором.

На полное исследование канала понадобятся месяцы, однако находки могут изменить представление о времени формирования горы Шарп, достигающей 5 км.