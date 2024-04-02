8 квітня деякі частини Північної Америки поринуть у темряву, адже Місяць повністю закриє собою Сонце під час повного сонячного затемнення. Вчені з NASA збираються повною мірою скористатися кількома хвилинами повної темряви і запустять одразу три ракети з науковими приладами у верхні шари атмосфери. Вчені хочуть з'ясувати, як тимчасове блокування сонячного світла впливає на повітряну оболонку Землі.

NASA відправить під час повного сонячного затемнення три ракети

Відомо, що перехід від дня до ночі спричиняє різку зміну температури, але вчені мало знають про те, як короткі періоди темряви впливають на частину нашої атмосфери під назвою іоносфера. Вона знаходиться на висоті від 90 до 500 км над поверхнею планети і протягом дня піддається впливу сонячного світла.

Сонячне світло, звісно, впливає на всі частини атмосфери, але іоносфера є творінням цього світла. Фотони високої енергії розділяють атоми на електрони та позитивно заряджені іони. Вночі вони рекомбінуються, тому іоносфера зменшується. Погодні умови в нижніх шарах атмосфери також відіграють свою роль, створюючи складнішу картину.

За словами вчених, іоносфера є електрифікованим регіоном, який відбиває та заломлює радіосигнали, а також впливає на супутниковий зв'язок. Тому розуміння процесів, які відбуваються в іоносфері мають важливе значення.

Під час сонячних затемнень у вчених з'являється шанс отримати набагато більше інформації. І 8 квітня під час повного сонячного затемнення NASA відправить в атмосферу відразу три ракети з науковими приладами. Вони вивчатимуть іоносферу на висоті 420 км під час піку затемнення, а також за 45 хвилин до цього і через 45 хвилин після астрономічного явища.

У жовтні минулого року вчені з NASA відправили ракети в іоносферу під час часткового сонячного кільцевого затемнення і з'ясували, що зниження рівня сонячного світла викликало спотворення, здатні вплинути на радіо- і супутниковий зв'язок. Тепер вони хочуть повторити той самий експеримент і з'ясувати, чи з'являються такі самі спотворення на тій самій висоті і чи зберігається їхній масштаб.