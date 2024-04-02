8 апреля некоторые части Северной Америки погрузятся во тьму, ведь Луна полностью закроет собой Солнце во время полного солнечного затмения. Ученые из NASA собираются в полной мере воспользоваться несколькими минутами полного мрака и запустят сразу три ракеты с научными приборами в верхние слои атмосферы. Ученые хотят выяснить, как временная блокировка солнечного света влияет на воздушную оболочку Земли.

NASA отправит во время полного солнечного затмения три ракеты

Известно, что переход ото дня к ночи влечет за собой резкое изменение температуры, но ученые мало знают о том, как короткие периоды тьмы влияют на часть нашей атмосферы под названием ионосфера. Она находится на высоте от 90 до 500 км над поверхностью планеты и в течение дня подвергается воздействию солнечного света.

Солнечный свет, конечно, влияет на все части атмосферы, но ионосфера есть творение этого света. Фотоны высокой энергии разделяют атомы на электроны и положительно заряженные ионы. Ночью они рекомбинируются, потому ионосфера уменьшается. Погодные условия в нижних слоях атмосферы также играют свою роль, создавая более сложную картину.

По словам ученых, ионосфера является электрифицированным регионом, отражающим и преломляющим радиосигналы, а также влияющим на спутниковую связь. Поэтому понимание процессов, происходящих в ионосфере, имеет важное значение.

Во время солнечных затмений у ученых появляется шанс получить гораздо больше информации. И 8 апреля при полном солнечном затмении NASA отправит в атмосферу сразу три ракеты с научными приборами. Они будут изучать ионосферу на высоте 420 км во время пика затемнения, а также 45 минут до этого и через 45 минут после астрономического явления.

В октябре прошлого года ученые из NASA отправили ракеты в ионосферу во время частичного солнечного кольцевого затмения и выяснили, что снижение уровня солнечного света вызвало искажения, способные повлиять на радио- и спутниковую связь. Теперь они хотят повторить тот же эксперимент и выяснить, появляются ли такие же искажения на той же высоте и сохраняется ли их масштаб.