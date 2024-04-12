NASA збирається випробувати нову конструкцію сонячних вітрил, яка може зробити більш ефективним використання сонячного тиску для забезпечення енергією космічних апаратів.

NASA готується запустити у космос свої сонячні вітрила нового покоління

Як зазначили у виданні, вітрила можуть використовувати сонячний тиск і забезпечувати енергією космічні апарати.

За словами науковців, сонячний тиск пронизує всю Сонячну систему. Він слабшає з відстанню, але все ж таки залишається відчутним. Він впливає на всі космічні апарати, включаючи супутники, та їхню орієнтацію. Тому, аби впоратись з цим, дослідники з NASA розробили нову конструкцію сонячних вітрил.

Космічні кораблі на сонячних вітрилах мають низку переваг над іншими апаратами. Їхні силові установки надзвичайно легкі та ніколи не вичерпують паливо, що робить космічні подорожі значно дешевшими.

Критично важливою частиною космічного корабля на сонячних вітрилах є його стріли: чим легші та міцніші вони будуть, тим ефективнішим буде космічний апарат.

Ми сподіваємося, що нові технології, випробувані на цьому космічному апараті, надихнуть інших на їх використання у способах, про які ми навіть не думали, — зазначив Алан Родс, провідний системний інженер ACS3 з Дослідницького центру Еймса NASA. Поширити

ACS3 буде запущено ракетою Electron зі стартового комплексу Rocket Lab у Новій Зеландії. Він вирушить на сонячно-синхронну орбіту висотою 1 тис. км (600 миль) над Землею.

Після прибуття на орбіту космічний апарат розгорне свої стріли та розгорне вітрило, що займе близько 25 хвилин, а площа збору фотонів становитиме 80 квадратних метрів.

Завдяки унікальним стрілам з композитних і вуглецевих волокон, система ACS3 зможе підтримувати вітрила площею до 2 тисяч квадратних метрів, що дорівнює площі половини футбольного поля.