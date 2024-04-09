NASA сфотографував дивний об'єкт над Місяцем — фото

Космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який займається дослідженням Місяця, сфотографував на перший погляд загадковий об'єкт, що летить над поверхнею Місяця. Але насправді цей об'єкт точно не пов'язаний з НЛО або з чимось таємничим і загадковим.

Орбітальний апарат зробив дивовижну фотосесію об'єкта

На фотографіях, які зробив Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), зображено тонку горизонтальну лінію об'єкта, що нагадує дошку Срібного Серфера зі всесвіту Marvel. Але цей об'єкт не є чимось зі світу коміксів, фільмів про супергероїв або навіть НЛО. Він належить Південній Кореї.

Космічний апарат NASA зробив кілька знімків орбітального апарату Danuri. Два орбітальних зонди рухалися по майже паралельних орбітах, але пронеслися повз один одного в протилежних напрямках ще на початку березня. Але NASA показало ці знімки тільки зараз.

NASA сфотографував дивний об'єкт над Місяцем

Знімки Danuri, який обертається навколо Місяця з грудня 2022 року, викривлені через надзвичайно високі відносні швидкості між ним і LRO: приблизно 1500 км/год. У результаті вийшла фотографія, на якій корейський космічний апарат має дуже незвичний вигляд і в 10 разів більший за його розмір.

Вченим з NASA для того, щоб зробити унікальні знімки, довелося спрямувати камеру LRO в потрібний час і в потрібне місце, що потребувало чималих зусиль.

Danuri є першим космічним апаратом Південної Кореї, який обертається навколо Місяця, водночас LRO перебуває там уже 15 років.

NASA сфотографував дивний об'єкт над Місяцем

Марсохід NASA виявив на Марсі стародавню річку

Gediz Vallis являє собою звивистий канал, завалений валунами, і вчені намагаються зрозуміти, як взагалі виникла ця форма рельєфу. Хоча марсохід Curiosity спочатку повинен був досліджувати кратер Гейл протягом тільки двох років, у серпні цього року виповниться вже 12 років, як апарат NASA займається своєю науковою роботою, спрямованою на розуміння минулого Червоної планети.

Він вивчатиме навколишнє середовище, щоб вчені могли зрозуміти яким саме було водне минуле Марса, а також чи було там життя, і чи існує воно там досі.

З 2014 року марсохід піднімається нижніми схилами гори Еоліда, і канал Gediz Vallis якраз розташований у цьому районі. Мільярди років тому гора, як і інша частина Марса, була більш вологою, ніж зараз. Згодом, коли Марс висох, вітер і залишки води зруйнували гору і оголили шари породи, які бачить марсохід.

Вчені вважають, що якась сила природи прорізала канал на схилах гори під час висихання Червоної планети. Можливо цей канал був створений вітром, але його схили надто круті, ніж можна було очікувати від створеної вітром структури. Тому цілком можливо, що вона утворилася через зсуви ґрунту, що йшли з верхніх частин гори, і таким чином вони принесли з собою і валуни, якими заповнений канал.

Але існує можливість того, що канал Gediz Vallis був створений за допомогою рідкої води, що тече, і являв собою русло стародавньої річки.

Вчені з NASA вважають, що якщо з'ясується, що це так, це буде дуже важливе відкриття. Це означатиме, що після довгого посушливого періоду, набагато пізніше в історії гори Еоліда, вода повернулася назад. Тобто вода на Марсі існувала довше, ніж передбачається. Марсохід Curiosity досліджуватиме канал протягом багатьох місяців, щоб розкрити секрет водного минулого Марса.