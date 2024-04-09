NASA сфотографировал странный объект над Луной — фото

Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, занимающийся исследованием Луны, сфотографировал на первый взгляд загадочный летящий над поверхностью Луны объект. Но на самом деле этот объект точно не связан с НЛО или чем-то таинственным и загадочным.

Орбитальный аппарат сделал удивительную фотосессию объекта

На фотографиях, сделанных Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), изображена тонкая горизонтальная линия объекта, напоминающая доску Серебряного Серфера из вселенной Marvel. Но этот объект не является чем-то из мира комиксов, фильмов о супергероях или даже НЛО. Он принадлежит Южной Корее.

Космический аппарат NASA сделал несколько снимков орбитального аппарата Danuri. Два орбитальных зонда двигались по почти параллельным орбитам, но пронеслись мимо друг друга в противоположных направлениях еще в начале марта. Но NASA показало эти снимки только сейчас.

NASA сфотографировал странный объект над Луной

Снимки Danuri, вращающегося вокруг Луны с декабря 2022 года, искривлены из-за чрезвычайно высоких относительных скоростей между ним и LRO: примерно 1500 км/ч. В результате получилась фотография, на которой корейский космический аппарат выглядит очень необычно и в 10 раз больше его размера. -

Ученым из NASA для того, чтобы сделать уникальные снимки, пришлось направить камеру LRO в нужное время и в нужное место, требующее немалых усилий.

Danuri является первым космическим аппаратом Южной Кореи, который вращается вокруг Луны, в то время как LRO находится там уже 15 лет.

NASA сфотографировал странный объект над Луной

Марсоход NASA обнаружил на Марсе древнюю реку

Gediz Vallis представляет извилистый канал, заваленный валунами, и ученые пытаются понять, как вообще возникла эта форма рельефа. Хотя марсоход Curiosity изначально должен был исследовать кратер Гейл в течение всего двух лет, в августе этого года исполнится уже 12 лет, как аппарат NASA занимается своей научной работой, направленной на понимание прошлого Красной планеты.

Он будет изучать окружающую среду, чтобы ученые могли понять каким именно было водное прошлое Марса, а также была ли там жизнь, и существует ли она до сих пор.

С 2014 года марсоход поднимается по нижним склонам горы Эолида, и канал Gediz Vallis как раз расположен в этом районе. Миллиарды лет назад гора, как и другая часть Марса, была более влажной, чем сейчас. Впоследствии, когда Марс высох, ветер и остатки воды разрушили гору и обнажили слои породы, которые видит марсоход.

Ученые считают, что некая сила природы прорезала канал на склонах горы во время высыхания Красной планеты. Возможно, этот канал был создан ветром, но его склоны слишком круты, чем можно было ожидать от созданной ветром структуры. Поэтому вполне возможно, что она образовалась из-за оползней, шедших с верхних частей горы, и таким образом они принесли с собой и валуны, которыми заполнен канал.

Но существует возможность того, что канал Gediz Vallis был создан с помощью текущей жидкой воды и представлял собой русло древней реки.

Ученые из NASA считают, что если выяснится, что это так, это будет очень важное открытие. Это означает, что после долгого засушливого периода, гораздо позже в истории горы Эолида, вода вернулась обратно. То есть вода на Марсе существовала дольше, чем предполагается. Марсоход Curiosity исследует канал в течение многих месяцев, чтобы раскрыть секрет водного прошлого Марса.