Вчені NASA виявили стародавню річку на Марсі

Марсохід NASA продовжує дослідження Червоної планети, перебуваючи в кратері Гейл, де він вивчає нижні схили високої гори Еоліда, висота якої понад 5 км. На 12-му році своєї роботи на Марсі Curiosity виявив структуру, що дістала назву Gediz Vallis, яка, як вважають учені, колись у далекому минулому була руслом стародавньої річки і тут текла рідка вода.

Марсохід NASA виявив на Марсі стародавню річку

Gediz Vallis являє собою звивистий канал, завалений валунами, і вчені намагаються зрозуміти, як взагалі виникла ця форма рельєфу. Хоча марсохід Curiosity спочатку повинен був досліджувати кратер Гейл протягом тільки двох років, у серпні цього року виповниться вже 12 років, як апарат NASA займається своєю науковою роботою, спрямованою на розуміння минулого Червоної планети.

Він вивчатиме навколишнє середовище, щоб вчені могли зрозуміти яким саме було водне минуле Марса, а також чи було там життя, і чи існує воно там досі.

З 2014 року марсохід піднімається нижніми схилами гори Еоліда, і канал Gediz Vallis якраз розташований у цьому районі. Мільярди років тому гора, як і інша частина Марса, була більш вологою, ніж зараз. Згодом, коли Марс висох, вітер і залишки води зруйнували гору і оголили шари породи, які бачить марсохід.

Вчені вважають, що якась сила природи прорізала канал на схилах гори під час висихання Червоної планети. Можливо цей канал був створений вітром, але його схили надто круті, ніж можна було очікувати від створеної вітром структури. Тому цілком можливо, що вона утворилася через зсуви ґрунту, що йшли з верхніх частин гори, і таким чином вони принесли з собою і валуни, якими заповнений канал.

Але існує можливість того, що канал Gediz Vallis був створений за допомогою рідкої води, що тече, і являв собою русло стародавньої річки.

Вчені з NASA вважають, що якщо з'ясується, що це так, це буде дуже важливе відкриття. Це означатиме, що після довгого посушливого періоду, набагато пізніше в історії гори Еоліда, вода повернулася назад. Тобто вода на Марсі існувала довше, ніж передбачається. Марсохід Curiosity досліджуватиме канал протягом багатьох місяців, щоб розкрити секрет водного минулого Марса.