Ученые NASA обнаружили древнюю реку на Марсе

Марсоход NASA продолжает исследование Красной планеты, находясь в кратере Гейл, где изучает нижние склоны высокой горы Эолида, высота которой более 5 км. На 12-м году своей работы на Марсе Curiosity обнаружил структуру, получившую название Gediz Vallis, которая, как полагают ученые, когда-то в далеком прошлом была руслом древней реки и здесь текла жидкая вода.

Марсоход NASA обнаружил на Марсе древнюю реку

Gediz Vallis представляет извилистый канал, заваленный валунами, и ученые пытаются понять, как вообще возникла эта форма рельефа. Хотя марсоход Curiosity изначально должен был исследовать кратер Гейл в течение всего двух лет, в августе этого года исполнится уже 12 лет, как аппарат NASA занимается своей научной работой, направленной на понимание прошлого Красной планеты.

Он будет изучать окружающую среду, чтобы ученые могли понять каким именно было водное прошлое Марса, а также была ли там жизнь, и существует ли она до сих пор.

С 2014 года марсоход поднимается по нижним склонам горы Эолида, и канал Gediz Vallis как раз расположен в этом районе. Миллиарды лет назад гора, как и другая часть Марса, была более влажной, чем сейчас. Впоследствии, когда Марс высох, ветер и остатки воды разрушили гору и обнажили слои породы, которые видит марсоход.

Ученые считают, что некая сила природы прорезала канал на склонах горы во время высыхания Красной планеты. Возможно, этот канал был создан ветром, но его склоны слишком крутые, чем можно было ожидать от созданной ветром структуры. Поэтому вполне возможно, что она образовалась из-за оползней, шедших с верхних частей горы, и таким образом они принесли с собой и валуны, которыми заполнен канал.

Но существует возможность того, что канал Gediz Vallis был создан с помощью текущей жидкой воды и представлял собой русло древней реки.

Ученые из NASA считают, что если выяснится, что это так, это будет очень важное открытие. Это означает, что после долгого засушливого периода, гораздо позже в истории горы Эолида, вода вернулась обратно. То есть вода на Марсе существовала дольше, чем предполагается. Марсоход Curiosity будет исследовать канал в течение многих месяцев, чтобы раскрыть секрет водного прошлого Марса.