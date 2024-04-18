Китай маскує військову присутність у космосі — NASA

Глава Національного агентства з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Білл Нельсон попереджає, що Китай маскує цивільними програмами свою військову присутність у космосі.

Що відомо про військову присутність Китаю у космосі

Нельсон наголосив, що американська влада має зберігати пильність, оскільки Китай, який домігся, за його словами, видатних успіхів у космічних дослідженнях за останні 10 років, активно зміцнює власний космічний потенціал і старанно приховує свої військові космічні програми.

Ми вважаємо, що більша частина їх так званої цивільної космічної програми є військовою програмою. І я думаю, що, по суті, ми беремо участь у перегонах, — додав Нельсон. Поширити

Він озвучив свої доводи під час захисту асигнувань бюджету NASA на 2025 рік перед Палатою представників Конгресу США та акцентував увагу на тому, що США мають висадитися на Місяці раніше, ніж це здійснить КНР. Нельсон вважає, що китайці цілком можуть собі дозволити сказати, що Пекін був першим, тож це "китайські території і тримайтеся подалі", тим паче з огляду на те, на скільки багата ресурсами місячна область.

Водночас глава NASA сподівається, що КНР "одумається і зрозуміє, що цивільний простір призначений для мирного використання".

Ми не бачили подібного з боку Китаю, — проте зауважив він. Поширити

Нельсон висловив упевненість, що США не втратять свого "глобального пріоритету" в космічних дослідженнях, однак не варто забувати, що Китай вклав у космічні програми дуже багато інвестицій і в бюджеті КНР ще є ресурси для подальшого розвитку досліджень у космосі.

Я думаю, що нам просто краще не втрачати пильності, — підсумував глава NASA. Поширити

Видання нагадує, що в рамках космічної програми КНР у 2022 році ними було здійснено кілька місій на місячній орбіті та зі збору зразків із місячної поверхні, а на навколоземній орбіті запущено космічну станцію. При цьому Китай заявляє, що до 2030 року він збирається відправити на Місяць своїх астронавтів.

Водночас США планують у рамках місії "Артеміда III" відправити американських астронавтів на Місяць уже 2026 року.