NASA дійшли важливого висновку про геологічну історію Марса

NASA має намір повідомити про те, що відбувається з програмою Mars Sample Return і які будуть зроблені подальші кроки. Це місія з доправлення зразків марсіанської породи на Землю.

NASA готується зробити важливу заяву про Марс

Від лютого 2021 року марсохід Perseverance займається дослідженням кратера Єзеро на Марсі і частина його місії полягає у зборі цікавих зразків місцевої породи, які мають бути доправлені на Землю іншим космічним апаратом. Насправді в програмі Mars Sample Return будуть задіяні одразу кілька апаратів, які завдяки командній роботі мають вирішити поставлене завдання.

Згідно із заявою , доправлення зразків гірської породи з Марса є головною метою досліджень цієї планети протягом останніх кількох років.

За допомогою зразків вчені зможуть зрозуміти геологічну історію Марса, еволюцію його клімату та підготуватися до майбутньої висадки астронавтів на Червону планету. Також вивчення зразків допоможе NASA з'ясувати, чи існувало життя на Марсі.

Поки що план програми Mars Sample Return передбачає запуск орбітального апарату 2027 року, запуск посадкового апарату 2028 року і доправку зразків на Землю 2033 року. Ймовірно, у NASA є спосіб вкластися в ці терміни. Але все стане відомо після офіційної заяви.

Вчені запропонували нову теорію походження супутників Марса

Існує дві основні теорії, які намагаються пояснити походження супутників Марса:

вони з'явилися внаслідок того, що гравітація Червоної планети притягнула до себе астероїди;

вони є уламками, які з'явилися після зіткнення з Марсом великого об'єкта в далекому минулому.

Місяць утворився внаслідок зіткнення, водночас деякі інші супутники Сонячної системи є захопленими астероїдами. Тому обидві теорії мають підстави бути правдивими.

У Фобоса і Деймоса багато спільного з вуглецевими астероїдами C-типу. Це найчисленніший тип астероїдів у Сонячній системі. Склад супутників і альбедо підтверджують теорію захопленого астероїда. Але їхні орбіти кругові, а захоплений об'єкт повинен мати більш ексцентричну орбіту. Супутники менш щільні, ніж силікатні породи, тобто найпоширеніший матеріал у корі Марса. Цей факт суперечить теорії ударної події, адже в складі Фобоса і Деймоса має бути більше силікатних порід.

Якби кам'янистий об'єкт врізався в Марс, то навколо планети утворився б масивний диск з уламків. Попередні дослідження показали, що супутники могли виникнути внаслідок такого удару. Але диск, що утворився внаслідок удару, був би набагато масивнішим, ніж Фобос і Деймос разом узяті. Моделювання показало, що на орбіті Фобоса повинен був утворитися третій, набагато масивніший супутник, який впав би назад на Марс. Але немає переконливих доказів цього.

В інших дослідженнях використовувалися базальтові ударні об'єкти. Але вони показали, що температура в диску з уламків була настільки високою, що розплавила б матеріал диска і зруйнувала б стародавні хондритові матеріали. Оскільки пара супутників, судячи з усього, містить ці матеріали, ймовірність існування базальтового ударного об'єкта виключена.