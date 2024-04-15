NASA пришли к важному выводу о геологической истории Марса

NASA намерено сообщить о происходящем с программой Mars Sample Return и которые будут сделаны дальнейшие шаги. Это миссия по доставке образцов марсианской породы на Землю.

NASA готовится сделать важное заявление о Марсе

С февраля 2021 г. марсоход Perseverance занимается исследованием кратера Езеро на Марсе и часть его миссии состоит в сборе интересных образцов местной породы, которые должны быть доставлены на Землю другим космическим аппаратом. На самом деле, в программе Mars Sample Return будут задействованы сразу несколько аппаратов, которые благодаря командной работе должны решить поставленную задачу.

Согласно заявлению, доставка образцов горной породы с Марса является главной целью исследований этой планеты на протяжении последних нескольких лет.

Посредством образцов ученые смогут понять геологическую историю Марса, эволюцию его климата и подготовиться к предстоящей высадке астронавтов на Красную планету. Также изучение образцов поможет NASA выяснить, существовала ли жизнь на Марсе.

Пока план программы Mars Sample Return предусматривает запуск орбитального аппарата 2027 года, запуск посадочного аппарата 2028 года и доставку образцов на Землю 2033 года. Вероятно, у NASA есть способ уложиться в эти сроки. Но все станет известно после официального заявления.

Ученые предложили новую теорию происхождения спутников Марса

Существует две основные теории, пытающиеся объяснить происхождение спутников Марса:

они появились в результате того, что гравитация Красной планеты привлекла к себе астероиды;

они обломки, появившиеся после столкновения с Марсом большого объекта в далеком прошлом.

Луна образовалась в результате столкновения, в то же время некоторые другие спутники Солнечной системы являются восторженными астероидами. Поэтому обе теории имеют основание быть правдивыми.

У Фобоса и Деймоса много общего с углеродными астероидами C-типа. Это самый многочисленный тип астероидов в Солнечной системе. Состав спутников и альбедо подтверждают теорию восторженного астероида. Но их орбиты круговые, а захваченный объект должен иметь более эксцентричную орбиту. Спутники менее плотные, чем силикатные породы, то есть наиболее распространенный материал в коре Марса. Этот факт противоречит теории ударного события, ведь в составе Фобоса и Деймоса должно быть больше силикатных пород.

Если бы каменистый объект врезался в Марс, то вокруг планеты образовался бы массивный диск из обломков. Предыдущие исследования показали, что спутники могли возникнуть в результате такого удара. Но образовавшийся в результате удара диск был бы намного массивнее, чем Фобос и Деймос вместе взятые. Моделирование показало, что на орбите Фобоса должен был образоваться третий, гораздо более массивный спутник, упавший обратно на Марс. Но нет убедительных доказательств этого.

В других исследованиях использовались базальтовые ударные объекты. Но они показали, что температура в диске из обломков была настолько высокой, что расплавила бы материал диска и разрушила древние хондритовые материалы. Поскольку пара спутников, судя по всему, содержит эти материалы, возможность существования базальтового ударного объекта исключена.