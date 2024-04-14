У NASA показали ремонт телескопа "Хаббл" у відкритому космосі

Місії з обслуговування телескопа "Хаббл", які систематично здійснює NASA, вплинули на космічні польоти людей і змінили спосіб роботи астронавтів поза межами Землі.

Космічний телескоп “Хаббл” ремонтували 5 разів

Телескоп "Хаббл" — перша складна оптична обсерваторія, виведена на орбіту навколо Землі в 1990 році. Завдяки розташуванню у відкритому космосі, над атмосферою нашої планети, прилад отримує зображення набагато більшої яскравості, чіткості та деталізації, ніж наземні телескопи з подібною оптикою.

Про це розповіли в американському агентстві з досліджень космосу NASA.

За весь час свого існування "Хаббл" здійснив більше 1,6 млн спостережень, які значно поглибили знання про космос.

Розробка телескопа передбачала, що ремонтні роботи та модернізація вимагатимуть присутності астронавтів у відкритому космосі. Працівники NASA під час періодичних візитів забезпечували безперебійну роботу телескопа та оснащували його все більш потужними інструментами — це дозволило збільшити можливості пристрою.

Після виведення "Хаббла" на орбіту було здійснено п'ять місій для його обслуговування — у їхніх межах астронавти провели в космосі 57 днів, 15 годин, 48 хвилин і вісім секунд.

Досвід, отриманий під час цих місій, уплинув на космічні польоти людей і спосіб роботи поза межами планети.

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Дослідники змогли адаптувати інструменти, які використовують астронавти

Працюючи в громіздких скафандрах і жорстких рукавичках у небезпечному середовищі, складно використовувати навіть звичайні господарські прилади. Крім того, через невагомість інструменти часто відлітають, як тільки їх втрачають із поля зору.

Врахувавши досвід першої місії, у NASA розробили Pistol Grip Tool.

Цей прилад дуже схожий на механічну викрутку, але має певні покращення:

додаткову можливість попередньо встановити швидкість, кількість обертів, напрямок та інші функції для кожного окремого завдання;

функцію запису інформації про роботу, яка стає у пригоді під час повторної роботи на тій же ділянці.

Pistol Grip Tool уперше використали під час другої місії обслуговування "Хаббла". Тепер він — стандартний інструмент для роботи в космосі. Поширити

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Астронавтів почали готувати до складних умов у космосі

Для цього в Космічному центрі імені Ліндона Джонсона та Центрі космічних польотів імені Маршалла (США) в резервуарах для води створили точні копії "Хаблла". Там астронавти постійно тренуються перед місіями, удосконалюючи техніку виконання завдань.

Джон Грюнсфельд, астронавт трьох окремих місій, пригадує, як протягом року щовечора вправлявся на детальній копії блоку керування живленням, перш ніж замінити його під час обслуговування "Хаббла".

Я хотів особисто знати кожен роз’єм, який мені доведеться перевірити на орбіті, усі особливості ключа круглих роз’ємів, прокладку кабелю, навіть контакти та гнізда кожного роз’єму.

Ніщо не можна порівняти із реальною складністю місій у космосі. Якщо вихід у відкритий космос планувався на шість годин, то астронавти мали довести здатність виконати завдання в резервуарі з водою за 4,5 години.

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Обслуговування телескопа дало можливості збільшити знання про космос

Зокрема, це стосувалось аналізу вібрацій від реактивних струменів. Неправильні частоти вібрацій, як виявилось, можуть пошкодити або навіть розірвати космічний апарат.

Під час місій астронавти часто трималися руками за частини телескопу, використовуючи їх як поручні. Це спричиняло відшарування фарби від "Хаббла". Як наслідок, виникав ризик забруднення деталей телескопа. Проблему вирішили встановленням обмежувальних елементів. Поширити

Космічний телескоп "Хаббл" завжди був яскравим прикладом того, чого людство може досягти в космосі, зазначають у NASA. Завдяки пристрою фахівці вдосконалили методи роботи в невагомому середовищі, навчилися виконувати колись немислимі завдання. Тож коли люди націлиться на дослідження Місяця і Марсу, "Хаббл" допоможе прокласти шлях до наступної глави в дослідженні людиною космосу.