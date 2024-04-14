В NASA показали ремонт телескопа "Хаббл" в открытом космосе

Миссии по обслуживанию телескопа "Хаббл", систематически осуществляемые NASA, повлияли на космические полеты людей и изменили способ работы астронавтов за пределами Земли.

Космический телескоп "Хаббл" ремонтировали 5 раз

Телескоп "Хаббл" – первая сложная оптическая обсерватория, выведенная на орбиту вокруг Земли в 1990 году. Благодаря расположению в открытом космосе над атмосферой нашей планеты прибор получает изображение гораздо большей яркости, четкости и детализации, чем наземные телескопы с подобной оптикой.

Об этом рассказали в американском агентстве по исследованиям космоса NASA.

За все время своего существования "Хаббл" осуществил более 1,6 млн наблюдений, значительно углубивших знания о космосе.

Разработка телескопа предполагала, что ремонтные работы и модернизация потребуют присутствия астронавтов в открытом космосе. Работники NASA во время периодических визитов обеспечивали бесперебойную работу телескопа и оснащали его все более мощными инструментами, что позволило увеличить возможности устройства.

После вывода "Хаббла" на орбиту было осуществлено пять миссий для его обслуживания - в их пределах астронавты провели в космосе 57 дней, 15 часов, 48 минут и восемь секунд.

Опыт, полученный в ходе этих миссий, повлиял на космические полеты людей и способ работы вне планеты.

science.nasa.gov

Исследователи смогли адаптировать инструменты, которые используют астронавты.

Работая в громоздких скафандрах и жестких перчатках в опасной среде сложно использовать даже обычные хозяйственные приборы. Кроме того, из-за невесомости инструменты часто улетают, как только их теряют из виду.

Учитывая опыт первой миссии, в NASA разработали Pistol Grip Tool.

Этот прибор очень похож на механическую отвертку, но имеет определенные улучшения:

дополнительную возможность предварительно установить скорость, количество оборотов, направление и другие функции для каждого отдельного задания;

функцию записи информации о работе, которая пригодится при повторной работе на том же участке.

Pistol Grip Tool впервые был использован во время второй миссии обслуживания "Хаббла". Теперь он – стандартный инструмент для работы в космосе. Поделиться

science.nasa.gov

Астронавтов начали готовить к сложным условиям в космосе

Для этого в Космическом центре имени Линдона Джонсона и в Центре космических полетов имени Маршалла (США) в резервуарах для воды создали точные копии "Хаблла". Там астронавты постоянно тренируются перед миссиями, усовершенствуя технику выполнения задач.

Джон Грюнсфельд, астронавт трех отдельных миссий, вспоминает, как в течение года каждый вечер упражнялся на подробной копии блока управления питанием, прежде чем заменить его во время обслуживания "Хаббла".

Я хотел лично узнать каждый разъем, который мне придется проверить на орбите, все особенности ключа круглых разъемов, прокладку кабеля, даже контакты и гнезда каждого разъема.

Ничто не сравнимо с реальной сложностью миссий в космосе. Если выход в открытый космос планировался на шесть часов, астронавты должны были доказать способность выполнить задание в резервуаре с водой за 4,5 часа.

science.nasa.gov

Обслуживание телескопа позволило увеличить знания о космосе

В частности, это касалось анализа вибраций от реактивных струй. Неправильные частоты вибраций, как оказалось, могут повредить или даже разорвать космический аппарат.

Во время миссий астронавты часто держались руками за части телескопа, используя их в качестве перил. Это приводило к отслоению краски от "Хаббла". Как следствие, возник риск загрязнения деталей телескопа. Проблема была решена установлением ограничительных элементов. Поделиться

Космический телескоп "Хаббл" всегда являлся ярким примером того, чего человечество может достичь в космосе, отмечают в NASA. Благодаря устройству специалисты усовершенствовали методы работы в невесомой среде, научились выполнять когда-то немыслимые задачи. Итак, когда люди нацелятся на исследования Луны и Марса, "Хаббл" поможет проложить путь к следующей главе в исследовании человеком космоса.