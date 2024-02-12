Телескоп Хаббл обнаружил "хвосты" 12 галактик — фото

Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, космический телескоп Габбл обнаружил "хвосты" 12 взаимодействующих галактик и астрономы узнали, что они наполнены молодыми звездными скоплениями. Ученые назвали это явление космическими нитями жемчуга.

Телескоп Хаббл обнаружил "хвосты" 12 галактик

Когда происходит взаимодействие спиральных галактик, когда они либо сталкиваются друг с другом, либо находятся очень близко, то спиральные рукава галактик распадаются. Гравитация взаимодействующих галактик вытягивает спиральные рукава наружу и образуются "хвосты", которые могут иметь длину в десятки тысяч световых лет. Телескоп Хаббл обнаружил "хвосты" 12 галактик.

Телескоп Хаббл обнаружил "хвосты" 12 галактик

Спиральные рукава наполнены газом и пылью и когда они извлекаются, образуя "хвосты", то газ и пыль смешиваются, что приводит к всплеску образования новых звезд. То есть именно эти "хвосты" становятся наиболее активными регионами формирования звезд в галактике.

Астрономы использовали изображение 12 взаимодействующих галактик в различных взаимодействующих системах, сделанных телескопом Габбл, и обнаружили 425 молодых массивных звездных скоплений, расположенных в "хвостах" галактик. Как показало исследование, в каждом скоплении находится примерно 1 млн молодых ярких голубых звезд, излучающих много ультрафиолетового света.

Учитывая, что эти скопления имеют в своих спектрах сильные эмиссионные линии, возникающие по причине ионизации газообразного водорода потоком ультрафиолетового излучения, ученые смогли вычислить возраст звездных скоплений. Оказалось, что им меньше 10 млн. лет.

По словам ученых, с помощью своих "хвостов" галактики создают новые поколения звезд, которые если бы не взаимодействие между галактиками вообще могли бы не существовать.

Обнаруженные звездные скопления имеют очень большую массу по сравнению с молодыми звездными скоплениями в нашей галактике и больше похожи на древние и компактные шаровые звездные скопления, обнаруженные в гало Млечного Пути.