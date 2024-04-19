Apple удалила Telegram, WhatsApp и Signal из китайского AppStore по требованию властей
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Технологии
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Apple удалила Telegram, WhatsApp и Signal из китайского AppStore по требованию властей

AppStore
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Источник:  Bloomberg

Компания Apple изъяла социальные платформы Threads и WhatsApp, мессенджеры Telegram и Signal из китайского приложения App Store. Это произошло по требованию властей КНР.

Удаление приложений из китайского AppStore

Компания Apple, постоянно соблюдающая режим интернет-цензуры в Китае, заявила, что Управление киберпространства Китая приказало удалить приложения из "мнения национальной безопасности".

Упомянутые сервисы популярны в Китае, но доступны только через VPN-сервисы.

Мы обязаны соблюдать законы в странах, где мы работаем, даже если мы не согласны. Управление киберпространства Китая приказало удалить эти приложения с витрины магазина в Китае, исходя из проблем национальной безопасности, — говорится в заявлении Apple.

Китай является крупнейшим потребительским рынком для iPhone вне США и основной производственной базой.

В США могут запретить TikTok

Запрет приложений в Китае произошел на фоне попыток правительства США запретить популярное видеоприложение TikTok от пекинской компании ByteDance Ltd.

Американские политики также ссылались на проблемы национальной безопасности, пытаясь заставить компанию продать TikTok некитайскому владельцу, в противном случае ему грозит запрет на рынке США.

Ожидается, что законопроект об отчуждении TikTok будет включен в пакет скорой помощи Украине и Израилю, за который Конгресс США, как ожидается, проголосует в эту субботу, 20 апреля.

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