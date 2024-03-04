ЕС оштрафовал Apple на 2 млрд долл

Европейская комиссия наложила на компанию Apple штраф в размере 1,84 миллиарда евро (два миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства.

Почему ЕС оштрафовал Apple на два миллиарда долларов

Это первое в истории антимонопольное взыскание, наложенное на американского тех-гиганта.

Apple обвинили в том, что она не позволяет стриминговым музыкальным сервисам — конкурентам, таким как Spotify, сообщать пользователям iPhone, что они могут найти более дешевые варианты подписки. По словам Европейского комиссара по цифровой экономике и обществу Маргрете Вестагер, поэтому жители ЕС «не имели свободного выбора относительно того, где, как и по каким ценам» покупать подписку на музыку.

В самой Apple заявили о том, что разработчики приложений "конкурируют на равных" в App Store.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование по Apple в 2020 году после жалобы Spotify. В нем утверждалось, что Apple требовала от самого сервиса и других программ оплачивать комиссию в размере 30% за покупки, совершенные через систему оплаты внутри приложений Apple. Приложение для прослушивания музыки от самой компании от комиссии увольнялось. Spotify также заявил, что Apple запретила ему делиться информацией о подписке с клиентами, использующими iPhone.

Apple уплатила 12 млн долларов штрафа в госбюджет России

Компания Apple, которая продолжает работать в России и которую ФСБ подозревает в слежке за россиянами, уплатила штраф в размере 1,18 млрд рублей (12,3 млн долларов) в государственный бюджет России. Это произошло после того, как суд в Москве признал американского технологического гиганта виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке с помощью магазина приложений App Store.

ФАС, российский антимонопольный орган, объявил 22 января, получивший платеж после ноябрьского решения суда, признавшего, что Apple запретил разработчикам приложений информировать клиентов о том, что они могут оплачивать свои покупки за пределами App Store.