Apple в скором времени планирует представить свой ИИ: первые подробности

Американская компания Apple работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта, которые появятся у пользователей позже этого года.
Apple в этом году представит собственный ИИ
Аналитики пытались выпросить у Кука больше подробностей, но он не предложил ничего особенного.
Другие новости компании Apple
Apple планирует внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, решающей проблемы, связанные с перегревом.
Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.
Помимо этого, американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.
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