Apple в скором времени планирует представить свой ИИ: первые подробности

Американская компания Apple работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта, которые появятся у пользователей позже этого года.

Apple в этом году представит собственный ИИ

Заглядывая в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, определяющие будущее. В частности, в искусственный интеллект, которому мы уделяем огромное количество времени и усилий, и нам не терпится поделиться подробностями нашей работы в этом направлении позже в этом году, — заявил он. Поделиться

Аналитики пытались выпросить у Кука больше подробностей, но он не предложил ничего особенного.

Наш способ действий, если хотите, всегда заключался в том, чтобы делать работу, а потом говорить о работе и не выходить за рамки. И мы собираемся придерживаться этого и в этом случае. Но у нас есть несколько невероятно интересных вещей, о которых мы расскажем позже в этом году, добавил гендиректор компании.

Другие новости компании Apple

Apple планирует внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, решающей проблемы, связанные с перегревом.

Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Помимо этого, американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.