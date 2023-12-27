Apple запретила продавать в США некоторые модели Apple Watch. Какая причина

Компания Apple больше не сможет продавать часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США. Соответствующий запрет издала комиссия по международной торговле США.

Почему Apple запретили продавать некоторые модели Apple Watch

Комиссия по международной торговле США выдала запрет на эти модели часов после того, как выяснила, что сенсор кислорода в крови, установленный в устройствах, нарушает патенты изготовителя медицинского оборудования Masimo.

В Masimo утверждают, что именно они изобрели эту технологию и Apple переманивала сотрудников компании, чтобы получить доступ к информации.

Watch Series 9 и Watch Ultra 2 (фото – из открытых источников)

Apple уже убрала обе модели часов со своего сайта 21 декабря и с полок магазинов после 24 декабря. Компания оспаривает решение ITC и принимает все возможные меры, чтобы вернуть Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 покупателям в США как можно скорее, – пишет издание. Поделиться

ITC также обязала Apple прекратить продажу любых ранее импортированных устройств, содержащих нарушенную технологию.

Запрет относится только к магазинам Apple в США. Это означает, что покупатели все еще могут приобрести Watch Series 9 или Watch Ultra 2 в других розничных магазинах, таких как Amazon и Best Buy, пока они налицо. В прошлом году продажи «умных» часов принесли компании Apple 19,6 млрд дол.

Проблемы iOS17 на iPhone

Ранее пользователи сообщали, что из-за обновления системы на устройствах быстрее садится батарея. Это увидели пользователи iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone XR. Связано с тем, что приложение повторно индексирует все файлы iPhone. Специалисты нашли выход – не нажимать на кнопку "Обновить iOS 17".

Кроме того, на iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок. Особые надписи и QR коды видны только под ультрафиолетовым светом. Так, компания планирует бороться с подделками. Это поможет определить новый телефон или уже пользовавшийся.