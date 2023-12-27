Apple заборонили продавати у США деякі моделі Apple Watch. Яка причина

Компанія Apple більше не зможе продавати годинники Watch Series 9 і Watch Ultra 2 у США. Відповідну заборону видала комісія з міжнародної торгівлі США.

Чому Apple заборонили продавати деякі моделі Apple Watch

Комісія з міжнародної торгівлі США видала заборону на ці моделі годинників після того, як зʼясувала, що сенсор кисню в крові, встановлений у пристроях, порушує патенти виробника медичного обладнання Masimo.

У Masimo стверджують, що саме вони винайшли цю технологію, і що Apple переманювала співробітників компанії, щоб отримати доступ до інформації.

Watch Series 9 і Watch Ultra 2 (фото – з відкритих джерел)

Apple вже прибрала обидві моделі годинників зі свого сайту 21 грудня і з полиць магазинів після 24 грудня. Компанія оскаржує рішення ITC і вживає всіх можливих заходів, щоб повернути Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 покупцям у США якомога швидше, – пише видання. Поширити

ITC також зобовʼязала Apple припинити продаж будь-яких раніше імпортованих пристроїв, що містять порушену технологію.

Заборона стосується лише магазинів Apple у США. Це означає, що покупці все ще можуть придбати Watch Series 9 або Watch Ultra 2 в інших роздрібних магазинах, таких як Amazon і Best Buy, доки вони є в наявності. Минулого року продаж «розумних» годинників приніс компанії Apple 19,6 млрд дол.

Проблеми iOS17 на iPhone

Раніше користувачі повідомляли, що через оновлення системи на пристроях швидше сідає батарея. Це побачили користувачі iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 та iPhone XR. Пов'язано з тим, що програма повторно індексує всі файли iPhone. Фахівці знайшли вихід - не натискати на кнопку "Оновити iOS 17".

Крім того, на iPhone 15 знайшли прихований захист від підробок. Особливі написи та QR коди видно лише під ультрафіолетовим світлом. Так компанія планує боротися із підробками. Це допоможе визначити новий телефон або яким вже користувалися.