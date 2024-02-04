Apple незабаром планує представити власний ШІ: перші подробиці
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Apple незабаром планує представити власний ШІ: перші подробиці

Apple
Джерело:  The Verge

Американська компанія Apple працює над програмними функціями генеративного штучного інтелекту, які з'являться у користувачів пізніше цього року.

Apple цього року презентує власний ШІ

Заглядаючи в майбутнє, ми продовжимо інвестувати в ці та інші технології, які визначатимуть майбутнє. Зокрема в штучний інтелект, якому ми приділяємо величезну кількість часу і зусиль, і нам не терпиться поділитися подробицями нашої роботи в цьому напрямку пізніше цього року, — заявив він.

Аналітики намагалися випитати у Кука більше подробиць, але він не запропонував нічого особливого.

Наш спосіб дій, якщо хочете, завжди полягав у тому, щоб робити роботу, а потім говорити про роботу, і не виходити за рамки. І ми збираємося дотримуватися цього і в цьому випадку. Але в нас є кілька неймовірно цікавих речей, про які ми розповімо пізніше цього року, — додав гендиректор компанії.

Інші новини компанії Apple

Apple планує впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Крім цього американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.

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