Apple незабаром планує представити власний ШІ: перші подробиці

Американська компанія Apple працює над програмними функціями генеративного штучного інтелекту, які з'являться у користувачів пізніше цього року.
Apple цього року презентує власний ШІ
Аналітики намагалися випитати у Кука більше подробиць, але він не запропонував нічого особливого.
Інші новини компанії Apple
Apple планує впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.
Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.
Крім цього американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.
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