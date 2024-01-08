Apple оголосила дату старту продажів окулярів доповненої реальності Vision Pro. Попередні замовлення в США відкриються 19 січня, а повноцінні продажі почнуться 2 лютого. Незважаючи на чутки, перенесень не буде.

Apple назвала точну дату виходу свого найамбітнішого гаджета

Ціна не змінилася – пристрій оцінили в 3499 доларів. А точніше "від $3499" за версію на 256 гігабайтів. Це означає, що будуть й інші конфігурації з більшим об'ємом пам'яті, говориться у прес-релізі.

Окрім самого Vision Pro, Apple також запропонує оптичні лінзи Zeiss за 99 доларів. А для людей з поганим зором передбачені рецептурні за 149 доларів.

У комплекті з гарнітурою:

змінні ремінці для точнішого налаштування під себе;

спеціальні ущільнювальні подушки;

чохол;

фірмова ганчірочка для полірування екранів;

акумулятор, кабель та адаптер живлення USB-C.

Apple описує Vision Pro як "революційний просторовий комп'ютер, який змінює все". Новий пристрій розроблявся компанією більше ніж 7 років і по суті стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Гарнітуру можна використовувати для перегляду фільмів, спілкування і роботи, а також для ігор. За словами компанії, в день запуску користувачам будуть доступні "сотні" ігор. Як все влаштовано – показано на відео нижче.

А через декілька місяців у Apple пройде весняна презентація, на якій повинні представити нові ноутбуки та планшети. Якщо вірити інсайдерам, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. Ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".