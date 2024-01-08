Apple назвала точную дату выхода своего самого амбициозного гаджета
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Apple назвала точную дату выхода своего самого амбициозного гаджета

Apple
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Apple объявила дату старта продаж очков дополненной реальности Vision Pro. Предварительные заказы в США откроются 19 января, а полноценные продажи начнутся 2 февраля. Несмотря на слухи, перенесений не будет.

Apple назвала точную дату выхода своего самого амбициозного гаджета

Цена не изменилась – устройство оценили в 3499 долларов. А точнее "от $3499" за версию на 256 гигабайт. Это означает, что будут и другие конфигурации с большим объемом памяти, говорится в пресс-релизе.

Помимо самого Vision Pro, Apple также предложит оптические линзы Zeiss за 99 долларов. А для людей с плохим зрением предусмотрены рецептурные за 149 долларов.

В комплекте с гарнитурой:

  • сменные ремешки для более точной настройки под себя;

  • специальные уплотнительные подушки;

  • чехол;

  • фирменная тряпочка для полировки экранов;

  • аккумулятор, кабель и адаптер питания USB-C.

Apple описывает Vision Pro как "революционный пространственный компьютер, меняющий все". Новое устройство разрабатывалось компанией более 7 лет и по сути станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Гарнитуру можно использовать для просмотра фильмов, общения и работы, а также для игр. По словам компании, в день запуска пользователям будут доступны "сотни" игр. Как все устроено – показано на видео ниже.

А через несколько месяцев у Apple пройдет весенняя презентация, на которой должны представить новые ноутбуки и планшеты. Если верить инсайдерам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. Еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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