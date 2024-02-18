Spotify против Apple. Техногиганту грозит штраф в размере 500 млн евро

ЕС планирует наложить первый в истории антимонопольный штраф на компанию Apple и запретить правила App Store, по мнению блока, препятствующие конкуренции.
Spotify подала в суд на Apple
Шведская компания Spotify Technology SA еще в 2019 году утверждала, что была вынуждена повысить цену ежемесячной подписки для покрытия расхода, связанного с ограничением Apple возможности работы App Store.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, штраф в размере около 500 млн евро будет объявлен в следующем месяце. Компания Apple могла быть оштрафована на сумму до 10% ее годового объема мировых продаж.
Основанием для расследования стала жалоба шведской компании Spotify Technology SA в 2019 году, которая утверждала, что вынуждена была повысить цену ежемесячной подписки, чтобы покрыть расходы, связанные с тем, что Apple ограничивает возможности работы App Store.
В феврале 2023 года Европейская комиссия в официальном обвинительном заключении указала на так называемые правила противодействия Apple, заявив, что эти условия были не нужны и означали, что клиенты столкнулись с более высокими ценами, – пишет Bloomberg.
С начала 2022 года Apple начала позволять Spotify и другим музыкальным сервисам перенаправлять пользователей приложений на веб-страницы для оформления подписок, что позволило обойти сокращение доходов Apple на целых 30% и дало потребителям больше возможностей для выбора цен и подписок.
Но Spotify отреагировал на усилия Apple.
В ответ на это антимонопольный орган ЕС принял ряд новых правил, направленных на предотвращение нарушений конкуренции со стороны технологических компаний.
Закон о цифровых рынках вступит в силу в марте 2024 года, согласно которому, самым мощным компаниям будет запрещено отдавать предпочтение собственным услугам над услугами конкурентов.
Apple ослабила ограничения
Apple с марта позволит своим пользователям в Европейском Союзе загружать приложения из посторонних магазинов, а не только с AppStore
Такое решение было принято в соответствии с законом ЕС о цифровых рынках.
Компания также заявила, что расширит возможность выбора браузера, поэтому пользователи смогут отказаться от фирменного браузера Safari и выбрать другой.
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