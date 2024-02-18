Spotify против Apple. Техногиганту грозит штраф в размере 500 млн евро
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Технологии
Дата публикации

Spotify против Apple. Техногиганту грозит штраф в размере 500 млн евро

Apple
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Источник:  Bloomberg

ЕС планирует наложить первый в истории антимонопольный штраф на компанию Apple и запретить правила App Store, по мнению блока, препятствующие конкуренции.

Spotify подала в суд на Apple

Шведская компания Spotify Technology SA еще в 2019 году утверждала, что была вынуждена повысить цену ежемесячной подписки для покрытия расхода, связанного с ограничением Apple возможности работы App Store.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, штраф в размере около 500 млн евро будет объявлен в следующем месяце. Компания Apple могла быть оштрафована на сумму до 10% ее годового объема мировых продаж.

Основанием для расследования стала жалоба шведской компании Spotify Technology SA в 2019 году, которая утверждала, что вынуждена была повысить цену ежемесячной подписки, чтобы покрыть расходы, связанные с тем, что Apple ограничивает возможности работы App Store.

В феврале 2023 года Европейская комиссия в официальном обвинительном заключении указала на так называемые правила противодействия Apple, заявив, что эти условия были не нужны и означали, что клиенты столкнулись с более высокими ценами, – пишет Bloomberg.

С начала 2022 года Apple начала позволять Spotify и другим музыкальным сервисам перенаправлять пользователей приложений на веб-страницы для оформления подписок, что позволило обойти сокращение доходов Apple на целых 30% и дало потребителям больше возможностей для выбора цен и подписок.

Но Spotify отреагировал на усилия Apple.

Ограничения все еще существуют, а изменения были "лишь для галочки".

В ответ на это антимонопольный орган ЕС принял ряд новых правил, направленных на предотвращение нарушений конкуренции со стороны технологических компаний.

Закон о цифровых рынках вступит в силу в марте 2024 года, согласно которому, самым мощным компаниям будет запрещено отдавать предпочтение собственным услугам над услугами конкурентов.

Apple ослабила ограничения

Apple с марта позволит своим пользователям в Европейском Союзе загружать приложения из посторонних магазинов, а не только с AppStore

Такое решение было принято в соответствии с законом ЕС о цифровых рынках.

Изменения, которые мы сегодня объявляем, отвечают требованиям закона о цифровых рынках в Европейском Союзе, в то же время помогая защитить пользователей ЕС от неизбежного повышения конфиденциальности и угроз безопасности, которые несет эта норма.

Компания также заявила, что расширит возможность выбора браузера, поэтому пользователи смогут отказаться от фирменного браузера Safari и выбрать другой.

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