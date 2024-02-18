Spotify проти Apple. Техногіганту загрожує штраф у розмірі 500 млн євро

ЄС планує накласти перший в історії антимонопольний штраф на компанію Apple та заборонити правила App Store, які, на думку блоку, перешкоджають конкуренції.

Spotify подала в суд на Apple

Шведська компанія Spotify Technology SA ще у 2019 році стверджувала, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки для покриття витрати, пов'язаних з обмеженням Apple можливості роботи App Store.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, штраф у розмірі близько 500 млн євро буде оголошено наступного місяця. Компанія Apple могла бути оштрафована на суму до 10% від її річного обсягу світових продажів.

Підставою для розслідування стала скарга шведської компанії Spotify Technology SA у 2019 році, яка стверджувала, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки, щоб покрити витрати, пов'язані з тим, що Apple обмежує можливості роботи App Store.

У лютому 2023 року Європейська комісія в офіційному обвинувальному висновку вказала на так звані правила протидії Apple, заявивши, що ці умови були непотрібними й означали, що клієнти зіткнулися з вищими цінами, – пише Bloomberg.

З початку 2022 року Apple почала дозволяти Spotify та іншим музичним сервісам перенаправляти користувачів додатків на вебсторінки для оформлення підписок, що дозволило обійти скорочення доходів Apple на цілих 30% і дало споживачам більше можливостей для вибору цін і підписок.

Але Spotify відреагував на зусилля Apple.

Обмеження все ще існують, а зміни були "лише для галочки". Поширити

У відповідь на це антимонопольний орган ЄС прийняв ряд нових правил, спрямованих на запобігання порушенням конкуренції з боку технологічних компаній.

Закон про цифрові ринки набуде повної чинності в березні 2024 року, відповідно до якого, найпотужнішим компаніям буде заборонено надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів.

Apple послабила обмеження

Apple від березня дозволить своїм користувачам у Європейському Союзі завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore

Таке рішення було ухвалене відповідно до закону ЄС про цифрові ринки.

Зміни, які ми сьогодні оголошуємо, відповідають вимогам закону про цифрові ринки в Європейському Союзі, водночас допомагаючи захистити користувачів ЄС від неминучого підвищення конфіденційності та загроз безпеці, які несе ця норма. Поширити

Компанія також заявила, що розширить можливості вибору браузера, тому користувачі зможуть відмовитися від фірмового браузера Safari й обрати інший.