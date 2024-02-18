Spotify проти Apple. Техногіганту загрожує штраф у розмірі 500 млн євро

ЄС планує накласти перший в історії антимонопольний штраф на компанію Apple та заборонити правила App Store, які, на думку блоку, перешкоджають конкуренції.
Spotify подала в суд на Apple
Шведська компанія Spotify Technology SA ще у 2019 році стверджувала, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки для покриття витрати, пов'язаних з обмеженням Apple можливості роботи App Store.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, штраф у розмірі близько 500 млн євро буде оголошено наступного місяця. Компанія Apple могла бути оштрафована на суму до 10% від її річного обсягу світових продажів.
Підставою для розслідування стала скарга шведської компанії Spotify Technology SA у 2019 році, яка стверджувала, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки, щоб покрити витрати, пов'язані з тим, що Apple обмежує можливості роботи App Store.
У лютому 2023 року Європейська комісія в офіційному обвинувальному висновку вказала на так звані правила протидії Apple, заявивши, що ці умови були непотрібними й означали, що клієнти зіткнулися з вищими цінами, – пише Bloomberg.
З початку 2022 року Apple почала дозволяти Spotify та іншим музичним сервісам перенаправляти користувачів додатків на вебсторінки для оформлення підписок, що дозволило обійти скорочення доходів Apple на цілих 30% і дало споживачам більше можливостей для вибору цін і підписок.
Але Spotify відреагував на зусилля Apple.
У відповідь на це антимонопольний орган ЄС прийняв ряд нових правил, спрямованих на запобігання порушенням конкуренції з боку технологічних компаній.
Закон про цифрові ринки набуде повної чинності в березні 2024 року, відповідно до якого, найпотужнішим компаніям буде заборонено надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів.
Apple послабила обмеження
Apple від березня дозволить своїм користувачам у Європейському Союзі завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore
Таке рішення було ухвалене відповідно до закону ЄС про цифрові ринки.
Компанія також заявила, що розширить можливості вибору браузера, тому користувачі зможуть відмовитися від фірмового браузера Safari й обрати інший.
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