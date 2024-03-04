ЄС оштрафував Apple на 2 млрд дол

Європейська комісія наклала на компанію Apple штраф у розмірі 1,84 мільярдів євро (два мільярди доларів) за порушення антимонопольного законодавства.

Чому ЄС оштрафував Apple на два мільярди доларів

Це перше в історії антимонопольне стягнення, накладене на американського тех-гіганта.

Apple звинуватили в тому, що вона не дозволяє стрімінговим музичним сервісам — конкурентам, таким як Spotify, повідомляти користувачам iPhone, що вони можуть знайти дешевші варіанти передплати. За словами Європейського комісара з цифрової економіки та суспільства Маргрете Вестагер, через це мешканці ЄС «не мали вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами» купувати підписку на музику.

У самій Apple заявили про те, що розробники додатків "конкурують на рівних" в App Store.

Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування щодо Apple у 2020 році після скарги Spotify. У ній стверджувалося, що Apple вимагала від самого сервісу та інших програм оплачувати комісію у розмірі 30% за покупки, здійснені через систему оплати всередині додатків Apple. Додаток для прослуховування музики від самої компанії від комісії звільнявся. Spotify також заявив, що Apple заборонила йому ділитися інформацією про передплату з клієнтами, які використовують iPhone.

Apple сплатила 12 млн доларів штрафу до держбюджету Росії

Компанія Apple, яка продовжує працювати у Росії і яку ФСБ підозрює у стеженні за росіянами, сплатила штраф у розмірі 1,18 млрд рублів (12,3 млн доларів) до державного бюджету Росії. Це відбулося після того, як суд у Москві визнав американського технологічного гіганта винним у зловживанні домінуючим становищем на ринку за допомогою магазину додатків App Store.

ФАС, російський антимонопольний орган, оголосив 22 січня, що отримав платіж після листопадового рішення суду, який визнав, що Apple заборонив розробникам додатків інформувати клієнтів про те, що вони можуть оплачувати свої покупки за межами App Store.