Природа стала музыканткой на Spotify и Apple Music — на что потратят роялти

Теперь на стриминговых платформах Spotify и Apple Music пользователи могут насладиться не только любимыми композициями, но и звуками окружающей среды. Их автор — Природа — впервые официально признана музыканткой.

Музыкантка "Природа" будет зарабатывать средства для защиты окружающей среды

Такую необычную идею удалось реализовать команде Sounds Right.

Именно она обратила внимание на то, что артисты, использующие естественные звуки в своих записях, смогут указывать "Природу" как отдельную исполнительницу.

Это позволит направить часть заработанных средств на защиту окружающей среды.

Как отмечает уже примкнувший к инициативе музыкант Брайан Ин, очень многие его коллеги используют в своих композициях звуки моря, ветра и лесов.

Почему бы не платить природе роялти? — поинтересовался он. Поделиться

Что важно понимать, проект Sounds Right является инициативой Музея ООН — UN Live. Его главная цель — собрать 40 миллионов долларов роялти в течение первых четырех лет.

Кто из звезд уже стал участником инициативы

Эта идея заинтересовала многих известных артистов, в частности London Grammar, MØ, Том Уокер и Элли Голдинг, которая обновила свою песню Brightest Blue щебетом тропических птиц.

Более того, певица из Норвегии — Аврора — также выпустила новый трек A Soul With No King, содержащий звуки лесов ее родины.

По ее убеждению, именно музыка способна снова сделать контакт с природой желанным.