Природа стала музиканткою на Spotify та Apple Music — на що витрачатимуть роялті
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Природа стала музиканткою на Spotify та Apple Music — на що витрачатимуть роялті

музика
Джерело:  BBC

Тепер на стримінгових платформах Spotify та Apple Music користувачі зможуть насолодитися не лише улюбленими композиціями, а й звуками навколишнього середовища. Їхня авторка — Природа — вперше офіційно визнана музиканткою.

Музикантка “Природа” буде заробляти кошти на захист довкілля

Таку незвичну ідею вдалося реалізувати команді Sounds Right.

Саме вона звернула увагу на те, що артисти, які використовують природні звуки у своїх записах, зможуть вказувати "Природу" як окрему виконавицю.

Це дасть можливість спрямувати частину зароблених коштів на захист довкілля.

Як зазначає музикант Браян Ін, який вже долучився до ініціативи, дуже багато його колег використовують у своїх композиціях звуки моря, вітру.

Чому б не платити природі роялті?, — поцікавився він.

Що важливо розуміти, проєкт Sounds Right є ініціативою Музею ООН — UN Live. Його головна ціль — зібрати 40 мільйонів доларів роялті протягом перших чотирьох років.

Хто із зірок вже став учасником ініціативи

Ця ідея зацікавила багатьох відомих артистів, зокрема: London Grammar, MØ, Том Вокер та Еллі Голдінг, яка оновила свою пісню Brightest Blue зі щебетом тропічних птахів.

Ба більше, співачка з Норвегії — Аврора — також випустила новий трек A Soul With No King, що містить звуки лісів її батьківщини.

На її переконання, саме музика має здатність знову зробити контакт із природою бажаним.

Цей проєкт не тільки сприяє фінансуванню ініціатив зі збереження природи, але й допомагає підвищити усвідомлення громадськості щодо важливості збереження довкілля через мистецтво та музику, підкреслюючи їхню невіддільну взаємодію.

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