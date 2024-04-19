Apple видалила Telegram, WhatsApp і Signal із китайського AppStore на вимогу влади

Компанія Apple вилучила соціальні платформи Threads і WhatsApp, месенджери Telegram i Signal з китайського застосунку App Store. Це відбулося на вимогу влади КНР.
Видалення додатків з китайського AppStore
Компанія Apple, яка постійно дотримується режиму інтернет-цензури в Китаї, заявила, що Управління кіберпростору Китаю наказало видалити додатки з “міркувань національної безпеки”.
Згадані сервіси популярні в Китаї, однак доступні лише через VPN-сервіси.
Китай є найбільшим споживчим ринком для iPhone за межами США та основною виробничою базою.
У США можуть заборонити TikTok
Заборона додатків у Китаї відбулася на тлі намагань уряду США заборонити популярний відеододаток TikTok від пекінської компанії ByteDance Ltd.
Американські політики також посилалися на проблеми національної безпеки, намагаючись змусити компанію продати TikTok некитайському власнику, інакше йому загрожує заборона на ринку США.
Очікується, що законопроєкт про відчуження TikTok буде включено в пакет швидкої допомоги Україні та Ізраїлю, за який Конгрес США, як очікується, проголосує цієї суботи, 20 квітня.
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