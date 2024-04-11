Apple заявила про хакерські атаки на користувачів IPhone у 92 країнах

Що відомо про хакерську атаку на Apple

Apple повідомила користувачів смартфонів iPhone у 92 країнах про атаку шкідливим програмним забезпеченням, що має на меті заволодіння персональними даними.

Зазначено, що такі повідомлення розіслали користувачам у 92 країнах о 12:00 за тихоокеанським часом 10 квітня. Компанія не оприлюднювала інформації про країни, у яких люди отримали попередження про атаку шпигунським програмним забезпеченням, та жодних деталей щодо зловмисників, які його поширюють.

Apple виявила, що ви стали мішенню атаки шпигунського програмного забезпечення, яке намагається дистанційно скомпрометувати iPhone, пов’язаний з вашим Apple ID, — йдеться в попередженні. Поширити

Фото — appleid.apple.com

Ця атака, ймовірно, спрямована саме на вас через те, ким ви є або що робите. Хоча ніколи неможливо досягнути абсолютної впевненості при виявленні таких атак, Apple дуже довіряє цьому попередженню — будь ласка, поставтеся до нього серйозно, — додали в компанії. Поширити

Ці сповіщення містять додаткові кроки, які сповіщені користувачі можуть виконати, щоб захистити свої пристрої, зокрема через активацію режиму блокування.

Сповіщення про загрози від Apple ніколи не проситимуть вас тиснути будь-які посилання, відкривати файли, інсталювати програми чи профілі або надавати пароль Apple ID чи код підтвердження електронною поштою чи по телефону. Щоб переконатися, що повідомлення про загрозу Apple справжнє, увійдіть на appleid.apple.com. Якщо Apple надіслала вам сповіщення про загрозу, його буде чітко видно у верхній частині сторінки після того, як ви ввійдете, — йдеться в повідомленні. Поширити

Apple сплатила 12 млн доларів штрафу до держбюджету Росії

Компанія Apple, яка продовжує працювати у Росії і яку ФСБ підозрює у стеженні за росіянами, сплатила штраф у розмірі 1,18 млрд рублів (12,3 млн доларів) до державного бюджету Росії.

Це відбулося після того, як суд у Москві визнав американського технологічного гіганта винним у зловживанні домінуючим становищем на ринку за допомогою магазину додатків App Store.

ФАС, російський антимонопольний орган, оголосив 22 січня, що отримав платіж після листопадового рішення суду, який визнав, що Apple заборонив розробникам додатків інформувати клієнтів про те, що вони можуть оплачувати свої покупки за межами App Store.