Apple заявила про хакерські атаки на користувачів IPhone у 92 країнах

Apple попередила користувачів iPhone у 92 країнах про атаку шпигунським програмним забезпеченням.
Що відомо про хакерську атаку на Apple
Apple повідомила користувачів смартфонів iPhone у 92 країнах про атаку шкідливим програмним забезпеченням, що має на меті заволодіння персональними даними.
Зазначено, що такі повідомлення розіслали користувачам у 92 країнах о 12:00 за тихоокеанським часом 10 квітня. Компанія не оприлюднювала інформації про країни, у яких люди отримали попередження про атаку шпигунським програмним забезпеченням, та жодних деталей щодо зловмисників, які його поширюють.
Ці сповіщення містять додаткові кроки, які сповіщені користувачі можуть виконати, щоб захистити свої пристрої, зокрема через активацію режиму блокування.
Apple сплатила 12 млн доларів штрафу до держбюджету Росії
Компанія Apple, яка продовжує працювати у Росії і яку ФСБ підозрює у стеженні за росіянами, сплатила штраф у розмірі 1,18 млрд рублів (12,3 млн доларів) до державного бюджету Росії.
Це відбулося після того, як суд у Москві визнав американського технологічного гіганта винним у зловживанні домінуючим становищем на ринку за допомогою магазину додатків App Store.
ФАС, російський антимонопольний орган, оголосив 22 січня, що отримав платіж після листопадового рішення суду, який визнав, що Apple заборонив розробникам додатків інформувати клієнтів про те, що вони можуть оплачувати свої покупки за межами App Store.
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