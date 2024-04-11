Apple заявила о хакерских атаках на пользователей IPhone в 92 странах

Что известно о хакерской атаке на Apple

Apple сообщила пользователям смартфонов iPhone в 92 странах об атаке вредоносным программным обеспечением, имеющей целью завладение персональными данными.

Отмечено, что такие сообщения разослали пользователям в 92 странах в 12.00 по тихоокеанскому времени 10 апреля. Компания не обнародовала информацию о странах, в которых люди получили предупреждение об атаке шпионским программным обеспечением, и никаких деталей по поводу злоумышленников, которые его распространяют.

Apple обнаружила, что вы стали мишенью атаки шпионского программного обеспечения, которое пытается дистанционно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID, — говорится в предупреждении. Поделиться

Фото — appleid.apple.com

Эта атака, вероятно, направлена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или что делаете. Хотя никогда невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению — пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно, — добавили в компании. Поделиться

Эти уведомления содержат дополнительные шаги, которые уведомленные пользователи могут выполнить, чтобы защитить свои устройства, в частности через активацию режима блокировки.

Уведомления об угрозах от Apple никогда не будут просить вас давить какие-либо ссылки, открывать файлы, устанавливать программы или профили или предоставлять пароль Apple ID или код подтверждения по электронной почте или по телефону. Чтобы убедиться, что сообщение об угрозе Apple подлинное, войдите на appleid.apple.com. Если Apple отправила вам уведомление об угрозе, его будет четко виден в верхней части страницы после того, как вы войдете, –говорится в сообщении. Поделиться

Apple уплатила 12 млн долларов штрафа в госбюджет России

Компания Apple, которая продолжает работать в России и которую ФСБ подозревает в слежке за россиянами, уплатила штраф в размере 1,18 млрд рублей (12,3 млн долларов) в государственный бюджет России.

Это произошло после того, как суд в Москве признал американского технологического гиганта виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке с помощью магазина приложений App Store.

ФАС, российский антимонопольный орган, объявил 22 января, получивший платеж после ноябрьского решения суда, признавшего, что Apple запретил разработчикам приложений информировать клиентов о том, что они могут оплачивать свои покупки за пределами App Store.