Apple заявила о хакерских атаках на пользователей IPhone в 92 странах

Apple предупредила пользователей iPhone в 92 странах об атаке шпионским программным обеспечением.
Что известно о хакерской атаке на Apple
Apple сообщила пользователям смартфонов iPhone в 92 странах об атаке вредоносным программным обеспечением, имеющей целью завладение персональными данными.
Отмечено, что такие сообщения разослали пользователям в 92 странах в 12.00 по тихоокеанскому времени 10 апреля. Компания не обнародовала информацию о странах, в которых люди получили предупреждение об атаке шпионским программным обеспечением, и никаких деталей по поводу злоумышленников, которые его распространяют.
Эти уведомления содержат дополнительные шаги, которые уведомленные пользователи могут выполнить, чтобы защитить свои устройства, в частности через активацию режима блокировки.
Apple уплатила 12 млн долларов штрафа в госбюджет России
Компания Apple, которая продолжает работать в России и которую ФСБ подозревает в слежке за россиянами, уплатила штраф в размере 1,18 млрд рублей (12,3 млн долларов) в государственный бюджет России.
Это произошло после того, как суд в Москве признал американского технологического гиганта виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке с помощью магазина приложений App Store.
ФАС, российский антимонопольный орган, объявил 22 января, получивший платеж после ноябрьского решения суда, признавшего, что Apple запретил разработчикам приложений информировать клиентов о том, что они могут оплачивать свои покупки за пределами App Store.
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