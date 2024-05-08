У США планують обмежити Китаю доступ до моделей ШІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ Китаю до передових моделей штучного інтелекту.
CША вводять обмеження на моделі ШІ для Китаю
США роблять послідовні кроки для захисту своєї нацбезпеки.
Про це повідомляє Reuters.
Видання пише, що ці дії доповнять низку заходів, вжитих за останні два роки, щоб заблокувати експорт чипів штучного інтелекту в Китай. США намагаються уповільнити розвиток Пекіном передових технологій, які можна використовувати для військових цілей.
Нині ніщо не зупиняє американських гігантів у сфері штучного інтелекту, таких як Microsoft, Alphabet або Google DeepMind, які розробили одні з найпотужніших моделей штучного інтелекту із закритим вихідним кодом, продати їх практично будь-якій людині у світі без державного контролю.
Дослідники з державного та приватного сектору занепокоєні тим, що супротивники США можуть використати моделі, які аналізують величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та створення контенту, для проведення агресивних кібератак або навіть для створення потужної біологічної зброї.
Як працюватиме експортний контроль
Reuters пише, що для розробки експортного контролю над моделями штучного інтелекту США можуть звернутися до порогового значення, що ґрунтується на обсязі обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі.
Коли цей рівень буде досягнуто, розробник має повідомити про свої плани розробки моделі ШІ та надати результати випробувань Міністерству торгівлі.
Джерела видання повідомляють, що цей поріг обчислювальної потужності може стати основою для визначення того, які моделі ШІ підлягатимуть експортним обмеженням.
США намагаються зупинити розвиток Китаю
Вашингтон не перший рік веде політику щодо стримування технологічного розвитку Пекіна, оскільки побоюється, що Китай зможе використовувати чіпи для виробництва високоякісної зброї.
А в березні адміністрація Байдена переглянула обмеження на постачання Китаю американських мікросхем штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-