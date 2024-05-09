Помощь Украине. Госдеп США обещает новые пакеты с вооружением

Новая военная помощь для Украины от США может поступить в течение нескольких недель.
Украина в скором времени может получить новую помощь от США
Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением.
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Чиновник сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время, США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.
Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.
США готовят новый пакет помощи Украине
Администрация США работает над подготовкой нового пакета оборонной поддержки Украины, планируя вернуться к темпам выделения помощи, которые были в прошлом году.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании.
Миллер подчеркнул, что закон, подписанный президентом США в конце апреля, обеспечивает такую возможность.
Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может скоро ожидать дополнительного финансирования.
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