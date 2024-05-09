Помощь Украине. Госдеп США обещает новые пакеты с вооружением

Новая военная помощь для Украины от США может поступить в течение нескольких недель.

Украина в скором времени может получить новую помощь от США

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Чиновник сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время, США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.

И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, переданные в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше — они появятся в дополнительном пакете. Мэтью Миллер Спикер Госдепа

Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.

США готовят новый пакет помощи Украине

Администрация США работает над подготовкой нового пакета оборонной поддержки Украины, планируя вернуться к темпам выделения помощи, которые были в прошлом году.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании.

Миллер подчеркнул, что закон, подписанный президентом США в конце апреля, обеспечивает такую возможность.

Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может скоро ожидать дополнительного финансирования.