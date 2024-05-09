Помощь Украине. Госдеп США обещает новые пакеты с вооружением
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине. Госдеп США обещает новые пакеты с вооружением

U.S. Department of Defense
Помощь Украине. Госдеп США обещает новые пакеты с вооружением
Читати українською

Новая военная помощь для Украины от США может поступить в течение нескольких недель.

Украина в скором времени может получить новую помощь от США

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Чиновник сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время, США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.

И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, переданные в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше — они появятся в дополнительном пакете.

Мэтью Миллер

Мэтью Миллер

Спикер Госдепа

Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.

США готовят новый пакет помощи Украине

Администрация США работает над подготовкой нового пакета оборонной поддержки Украины, планируя вернуться к темпам выделения помощи, которые были в прошлом году.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании.

Миллер подчеркнул, что закон, подписанный президентом США в конце апреля, обеспечивает такую возможность.

Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может скоро ожидать дополнительного финансирования.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь от США поможет ВСУ вернуть утраченные позиции на фронте - The Hill
Война в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь США поможет Украине начать новое контрнаступление в 2025 году — Салливан
Джейк Салливан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Госдеп США заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины
Держдеп США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?