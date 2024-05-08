Госдеп США заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Госдеп США заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

Держдеп США
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Источник:  Укринформ

В США ведут подготовку по выделению дополнительного финансирования Украине.

США готовят новый пакет помощи Украине

Администрация США работает над подготовкой нового пакета оборонной поддержки Украины, планируя вернуться к темпам выделения помощи, которые были в прошлом году.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании.

Мэтью Миллер

Мэтью Миллер

Представитель Госдепа США

Миллер подчеркнул, что закон, подписанный президентом США в конце апреля, обеспечивает такую возможность.

Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может скоро ожидать дополнительного финансирования.

Байден подписал закон о дополнительном финансировании Украины

Президент США Джо Байден 24 апреля утвердил своей подписью закон HR 815 о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, содержащий более 60 млрд долл. в поддержку Украины.

Я только что подписал пакет, связанный с вопросами национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные, а Сенат — вчера.

Он подчеркнул, что это усугубит безопасность Америки и мира, а также подтвердит глобальное лидерство Соединенных Штатов. По его словам, закон обеспечит жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли защититься от угроз собственному суверенитету, жизни и свободе своих граждан.

И это инвестиция в нашу собственную безопасность, потому что когда наши союзники сильнее — и я хочу отметить это снова и снова — когда наши союзники сильнее, мы тоже сильнее.

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