Госдеп США заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

В США ведут подготовку по выделению дополнительного финансирования Украине.
США готовят новый пакет помощи Украине
Администрация США работает над подготовкой нового пакета оборонной поддержки Украины, планируя вернуться к темпам выделения помощи, которые были в прошлом году.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Миллер подчеркнул, что закон, подписанный президентом США в конце апреля, обеспечивает такую возможность.
Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может скоро ожидать дополнительного финансирования.
Байден подписал закон о дополнительном финансировании Украины
Президент США Джо Байден 24 апреля утвердил своей подписью закон HR 815 о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, содержащий более 60 млрд долл. в поддержку Украины.
Я только что подписал пакет, связанный с вопросами национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные, а Сенат — вчера.
Он подчеркнул, что это усугубит безопасность Америки и мира, а также подтвердит глобальное лидерство Соединенных Штатов. По его словам, закон обеспечит жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли защититься от угроз собственному суверенитету, жизни и свободе своих граждан.
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