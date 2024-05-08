Держдеп США заявив про підготовку нового пакета військової допомоги для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Держдеп США заявив про підготовку нового пакета військової допомоги для України

Держдеп
Джерело:  Укрінформ

У США ведуть підготовку над виділенням додаткового фінансування Україні.

США готують новий пакет допомоги Україні

Адміністрація США працює над підготовкою нового пакету оборонної підтримки України, плануючи повернутися до темпів виділення допомоги, які були минулого року.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні.

Метью Міллер

Метью Міллер

Речник Державного департаменту США

Міллер підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість.

Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Байден підписав закон про додаткове фінансування України

Президент США Джо Байден 24 квітня затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад 60 млрд дол на підтримку України.

Я щойно підписав пакет, пов’язаний із питаннями національної безпеки, який був ухвалений Палатою представників цими вихідними, а Сенатом — учора.

Він підкреслив, що це посилить безпеку Америки та світу, а також підтвердить глобальне лідерство Сполучених Штатів. За його словами, закон забезпечить життєво важливу підтримку партнерам Америки, щоб вони мали змогу захиститися від загроз власному суверенітету, життю та свободі своїх громадян.

І це інвестиція в нашу власну безпеку, бо коли наші союзники сильніші — і я хочу наголосити на цьому знову й знову — коли наші союзники сильніші, ми також сильніші.

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