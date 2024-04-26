Військова допомога Україні. Пентагон пообіцяв максимально прискорити постачання

Міністерство оборони США працює над тим, аби максимально прискорити процес доставлення озброєнь в Україну — як зараз, так і в майбутньому.

США прискорять постачання допомоги в Україну — Остін

Частина допомоги для України вже у Європі.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін сказав за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Зобов'язання, які взяли на себе Сполучені Штати, є істотними та реальними. І ми зробимо все можливе, щоб ця допомога для українців у сфері безпеки була доставлена якомога швидше. Ллойд Остін Міністр оборони США

За його словами, Пентагон не приховував, що деякі партії озброєнь розмістив заздалегідь у Європі, аби скоротити час на доставку в Україну. Однак навіть за таких умов процес не відбувається миттєво.

Знадобиться певний час, щоб доставити це в країну, а потім — що ще важливіше — розподілити їх за потребами.

Остін підкреслив, що ЗСУ героїчно утримувалися без допомоги впродовж тривалого часу, тож із можливостями, які зараз надають США, українські сили зможуть робити це набагато краще.

У цьому контексті він позитивно оцінив додаткові кроки України, зокрема, щодо мобілізації та поповнення лав ЗСУ, зазначивши, що в поєднанні це забезпечить українським захисникам кращі можливості.

Остін додав, що практично щотижня спілкується з міністром оборони України Рустемом Умєровим, аби мати актуальну інформацію про конкретні потреби як на полі бою, так і для захисту від російських ударів по мирних містах. Поширити

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Україна отримає від США найбільший від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ пакет військової допомоги на суму у понад 6 млрд дол.

Остін зазначив, що Пентагон має намір купувати озброєння у рамках допомоги Україні в американських оборонних компаній.