Военная помощь Украине. Пентагон пообещал максимально ускорить поставки
Категория
Мир
Дата публикации

Военная помощь Украине. Пентагон пообещал максимально ускорить поставки

Пентагон
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Источник:  Укринформ

Министерство обороны США работает над тем, чтобы максимально ускорить процесс доставки вооружений в Украину — как сейчас, так и в будущем.

США ускорят поставки помощи в Украину — Остин

Часть пкета помощи для Украины уже в Европе.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сказал по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн»).

Обязательства, которые взяли на себя Соединенные Штаты, существенны и реальны. И мы сделаем все возможное, чтобы эта помощь для украинцев в сфере безопасности была доставлена как можно скорее.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Министр обороны США

По его словам, Пентагон не скрывал, что некоторые партии вооружений разместили заранее в Европе, чтобы сократить время на доставку в Украину. Однако даже при таких условиях процесс не проходит мгновенно.

Понадобится определенное время, чтобы доставить это в страну, а затем, что еще важнее, распределить их по потребностям.

Остин подчеркнул, что ВСУ героически удерживались без помощи на протяжении длительного времени, так что с возможностями, которые сейчас предоставляют США, украинские силы смогут делать это гораздо лучше.

В этом контексте он положительно оценил дополнительные шаги Украины, в частности, по мобилизации и пополнению рядов ВСУ, отметив, что в сочетании это обеспечит украинским защитникам лучшие возможности.

Остин добавил, что практически еженедельно общается с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы получить актуальную информацию о конкретных потребностях как на поле боя, так и для защиты от российских ударов по мирным городам.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит от США самый большой с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ пакет военной помощи на сумму более 6 млрд долл.

Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.

Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание, подчеркнул глава Минобороны США.

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