Военная помощь Украине. Пентагон пообещал максимально ускорить поставки

Министерство обороны США работает над тем, чтобы максимально ускорить процесс доставки вооружений в Украину — как сейчас, так и в будущем.
США ускорят поставки помощи в Украину — Остин
Часть пкета помощи для Украины уже в Европе.
Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сказал по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн»).
По его словам, Пентагон не скрывал, что некоторые партии вооружений разместили заранее в Европе, чтобы сократить время на доставку в Украину. Однако даже при таких условиях процесс не проходит мгновенно.
Понадобится определенное время, чтобы доставить это в страну, а затем, что еще важнее, распределить их по потребностям.
Остин подчеркнул, что ВСУ героически удерживались без помощи на протяжении длительного времени, так что с возможностями, которые сейчас предоставляют США, украинские силы смогут делать это гораздо лучше.
В этом контексте он положительно оценил дополнительные шаги Украины, в частности, по мобилизации и пополнению рядов ВСУ, отметив, что в сочетании это обеспечит украинским защитникам лучшие возможности.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит от США самый большой с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ пакет военной помощи на сумму более 6 млрд долл.
Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.
Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание, подчеркнул глава Минобороны США.
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