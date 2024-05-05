Допомога США посприяє Україні почати новий контрнаступ у 2025 році — Салліван

Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США на 61 млрд дол. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Україна готує контрнаступ на 2025 рік

Виступаючи на на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні 4 травня, Салліван сказав, що очікує «просування Росії в найближчий період» на полі бою, незважаючи на новий пакет допомоги США, тому що «ви не можете миттєво перемкнути перемикач».

Однак, за його словами, завдяки новій допомозі Україна матиме спроможність «утримати лінію» та «забезпечити протистояння російському нападу» протягом 2024 року.

Говорячи про сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір «просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни відібрали в них».

Financial Times зазначає, що ці коментарі є найбільш чітким формулюванням бачення Білим домом розвитку війни, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді.

Україна має план контрнаступу

У квітні в розмові з німецьким Bild президент України Володимир Зеленський заявив, що в України є план ще одного контрнаступу, але він залежить від більшої кількості зброї, в тому числі зі США.

Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжуємо нарощувати виробництво, якщо ми отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї. Володимир Зеленський президент України

Як писали журналісти, Зеленський дав зрозуміти, що не буде вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і не буде віддавати жодну територію.